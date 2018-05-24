Başbakan Yıldırım: Az görülen bir başarı hikayesini birlikte yazdık

Başbakan Binali Yıldırım, Ankara Spor Salonu'nda AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.

Başbakan Yıldırım'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Bugün seçim beyannamesini paylaşacağız. Bizler vakit Türkiye vakti diyerek ülkemizin dört bir yanına dağılacağız. Her vatandaşımıza Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni yeni sistemi anlatacağız. 3 Kasım heyecanını 22 Temmuz coşkusunu, 12 Haziran sevincini, 1 Kasım mutluluğunu, 16 Nisan zaferini, 24 Haziran seçimleriyle şaha çıkaracağız. Şaha kaldıracağız.

"Bu salonda 81 milyonun umudu, heyecanı var"

Her zaman söylüyoruz, AK Parti'nin kaderi Türkiye'nin kaderidir. Bu salonda sadece yol arkadaşlarımız değil sadece 600 milletvekili adayımız yok. Aynı zamanda 81 milyonun umudu, heyecanı var. Sivas burada, İstanbul, Kocaeli, Çanakkale, Trabzon, Antalya, Diyarbakır burada velhasıl Türkiye burada.

AK Parti ülkemizde ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız kadar bölgedeki ve dünyadaki mazlum milletlerin umududur. Öncelikle 24 Haziran seçimlerine katılan bütün partilere, adaylara başarılar diliyorum. Siyaset alanında millete hizmete talip olan herkes bizim için önemlidir. AK Parti, adaleti, kalkınmayı, özgürlüğü, kardeşliği vazgeçilmez değerler kabul eden bir siyasetin adıdır. Bizim demokrasi anlayışımızda vatandaşın refahı, özgürlüğü vazgeçilmez öncelikler arasındadır.

Başbakan Binali Yıldırım: 16 yılda dünyada az görülen bir başarı hikayesini birlikte yazdık. Yapamayacağımız hiçbir şeyin sözünü vermedik.https://t.co/4xCdaEoMZZ pic.twitter.com/OyV4asV9wD — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 24 Mayıs 2018

"Yapamayacağımız hiçbir şeyin sözünü vermedik"

16 yıldır, milletimiz ülkenin kaderini yönetimini AK Parti'ye teslim etti. Hamdolsun genel başkanımız cumhurbaşkanımızın liderliğinde milletimizin isteğiyle 16 yılı dolu dolu geçirdik. Dünyada az görülen bir başarı hikayesini birlikte yazdık. Hem güven hem istikrarı sağladık, hem ekonomik istikrarı sağlayarak bu başarıyı elde ettik. Dağ gibi sorunları dağ gibi hizmetlere dönüştürdük. Sorunları torunlara bırakmadık. 3 Kasım'dan bu güne kadar milletimize ne söz verdiysek o sözlerimizi yerine getirdik. Yapamayacağımız hiçbir şeyin sözünü vermedik. AK Parti bir sevdadır. AK Parti Türkiye'nin bugünüdür, yarınıdır, aydınlık geleceğidir. AK Parti 2023 hedeflerine kararlılıkla yürüyor.

Kaynak: TRT Haber