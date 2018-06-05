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Başbakan Yıldırım'dan bedelli açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım, bedelli askerlikle ilgili, "Biz hükümet olarak, yönetim olarak buna bir çare bulmak mecburiyetindeyiz" dedi.

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Başbakan Yıldırımdan bedelli açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım, "Şunu herkesin bilmesi lazım. Bizim masum insanlarla bir sorunumuz yok. Bizim sorunumuz derdimiz, terördür. Terör ister kendi topraklarımızda, 780 bin kilometrekarelik vatan toprağında olsun isterse kuzey Irak'ta olsun isterse kuzey Suriye'de olsun, nerede olursa olsun bunu yok etmek boynumuzun borcudur. Fırat Kalkanı'nda bunu yaptık, Afrin'de gidip oradaki Kürt kardeşlerimizi, Arapları bu terör belasından kurtardık, onların zulmünden kurtardık. Gerekirse başka yerlerde de aynısını yaparız." dedi. 

Başbakan Binali Yıldırım, bedelli askerlikle ilgili, "Biz hükümet olarak, yönetim olarak buna bir çare bulmak mecburiyetindeyiz. İnşallah seçimden sonra ele alacağımız en önemli konulardan biri bu olacak. Çünkü askerlik olmayınca kız vermiyorlar, evlenmen zor oluyor, iş kurman zor oluyor, hayata tutunman zor oluyor. Boşlukta bekliyorsun. Bunu yapmaya hakkımız yok insanlarımıza" diye konuştu.

Kaynak: AA

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