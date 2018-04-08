Başbakan Yıldırım Afganistan'da: Artık geleceği inşa etme zamanı gelmiştir

Başbakan Binali Yıldırım, resmi ziyaret için gittiği Afganistan'da, Afganistan İcra Heyeti Başkanı ile ortak basın toplantısı düzenledi.

"Artık geleceği inşa etme zamanı"

Yıldırım, Afganistan'ın Taliban örgütüyle çok kararlı bir mücadele yürüttüğünü vurgulayarak, "Artık geleceği inşa etme zamanı" dedi.

"Son günlerde Afganistan'ın terörü kökünden çözmeye yönelik ortaya koyduğu barış süreci, çok cesur, çok anlamlı bir adımdır. Özellikle Taliban'ın bu tarihi fırsatı en iyi şekilde değerlendirmesini arzu ediyoruz. Artık bir el sıkışma, geçmişi geride bırakıp geleceği inşa etme zamanı gelmiştir diye düşünüyoruz."

"Ümit ediyoruz ki yakın gelecekte Suriye ve Irak'ta istikrar sağlanmış olur"

Başbakan Yıldırım, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) 20 Ocak'ta başlattığı Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili de, yakın gelecekte bölgede istikrarın tam anlamıyla sağlanmış olacağını söyledi.

"Ümit ediyoruz ki yakın bir gelecekte komşularımız Suriye ve Irak'ta istikrar tam anlamıyla sağlanmış, ülkelerin toprak bütünlüğü muhafaza edilerek bütün etnik grupların barış içerisinde yaşayabileceği yeni bir yönetim sistemi teşkil edilmiş olur."

"Terör olayları konusunda çok ciddi iyileşme sağladık"

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında gösterdiği duruştan dolayı Kabil yönetimine teşekkür eden Yıldırım, Türkiye'nin terör konusunda çok ciddi iyileşme sağladığını anlattı.

"Darbeden sonra FETÖ terör örgütü mensuplarının faaliyetlerinin bitirilmesini biz çok önemsiyoruz. Bu konuda yine ilk adımı da dost ve kardeş Afganistan'dan gördük. Afganistan, 15 Temmuz darbe girişiminde gerçek dost olduğunu bir kez daha ispat etti ve bu darbeye karşı çok net bir duruş ortaya koydunuz. Türkiye'de biz terör konusunda oldukça iyi bir mesafe katettik. Terör olayları konusunda çok ciddi iyileşme sağladık. Bugün ülkemizi tehdit eden hiçbir terör girişimine müsaade etmiyoruz. Başından beri biz Afganistan ve sınır komşusu Pakistan'ın konuları konuşarak çözmesinden yanayız. Bunun için de 3'lü mekanizmaya iki sefer ev sahipliği yaptık. Bu görevi sürdürmeye hazırız."

"İçişleri Bakanlıklarımız atılması gereken adımları atıyor"

Afganistan'dan Türkiye'ye yasa dışı göçle ilgili iki ülke arasındaki çalışmaların devam ettiğini, herhangi bir sorun yaşanmadığını da vurgulayan Yıldırım, şunları söyledi:

"Yaşanan bu iç karışıklıktan dolayı bir göç tehdidiyle karşı karşıya. Yasal yollardan gelen kardeşlerimizin başımızın üzerinde yeri var. Ancak yasal olmayan yollardan gelen göçle zaten çok büyük bir yük altında olan Türkiye için ciddi bir sıkıntı oluşturuyor. Son bir senede aşağı yukarı 150 bine yakın yasa dışı göç olayıyla karşı karşıya kaldık. Bu konudaki işbirliğinden dolayı da ayrıca teşekkür ediyorum. Mültecilerin konusu zaten işleyen bir süreç. Türkiye-Afganistan arasında 2015'ten beri olan ve daha önceki yıllara giden bir süreç. Burada İçişleri Bakanlığı görüşüyorlar, atılması gereken adımları da atıyorlar. Bugüne kadar sorun yaşanmadı, bundan sonra da yaşanacağını düşünmüyorum."

Kaynak: TRT Haber