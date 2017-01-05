  • 05 OCAK 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Başbakan Yıldırım, Adana'nın kurtuluş yıl dönümünü kutladı

Başbakan Yıldırım, Adana'nın kurtuluş yıl dönümünü kutladı

Başbakan Binali Yıldırım, Adana'nın kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Mahmut Demirtaş'a bir kutlama mesajı gönderdi.

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Başbakan Yıldırım, Adananın kurtuluş yıl dönümünü kutladı

Başbakan Binali Yıldırım, Adana'nın kurtuluş yıl dönümünü kutladı.

Başbakanlık Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Yıldırım, Adana’nın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü dolayısıyla Vali Mahmut Demirtaş'a bir kutlama mesajı gönderdi.

Etiketler: Adana'nın kurtuluş yıl dönümü, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Başbakan Binali Yıldırım, Başbakanlık basın merkezi
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