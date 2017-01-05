Başbakan Yıldırım, Adana'nın kurtuluş yıl dönümünü kutladı

Başbakan Binali Yıldırım, Adana'nın kurtuluş yıl dönümünü kutladı.

Başbakanlık Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Yıldırım, Adana’nın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü dolayısıyla Vali Mahmut Demirtaş'a bir kutlama mesajı gönderdi.