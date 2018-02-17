Başbakan Yıldırım: ABD'nin ne yaptığından haberi yok

Başbakan Binali Yıldırım, Almanya'da gazetecilere gündemi değerlendirdi.

Başbakan'a, ABD Savunma Bakanı James Mattis'in "YPG'yi PKK'ya karşı savaştırabiliriz" açıklaması soruldu.

Mattis'in açıklamasını eleştirdi ve Washington yönetimine seslendi.

"Bunların kendi içlerinde bir uyum yok istihbarat komisyonu raporları diyor ki; bu YPG, PKK'nın suriye şubesidir. Savunma Bakanı çıkmış diyor ki; "Bunları birbirine vurduracağız". Herhalde bizi hiçbir şeyden anlamıyor sanıyorlar ya da ne yaptıklarından haberleri yok.”

"Orada ölüm kalım mücadelesi veriyoruz"

Binali Yıldırım, "Afrin'de direniş var" diyen HDP'li yöneticilere de sert tepki gösterdi.

"Orada ölüm kalım mücadelesi veriyoruz, şehitlerimiz var. HDP ne yapıyor? Diren Afrin diren. Sen bir defa memleketine bak, insanlarının hayatına bak. Böyle bir şey nasıl yaparsın?"

"Çözüm, çözüm, çözüm yok kardeşim"

Başbakan, çözüm için bölgenin sesine kulak verildiğini ancak sonuca ulaşılamadığını hatırlattı.

"Bölge niye HDP’nin oluyormuş? Güneydoğu’dan fazla kürt nüfusu var. İstanbul’da. Kürt vatandaşlarımız benim başımın tacı. Çözüm, çözüm, çözüm yok kardeşim. Çözüm, bu kanlı terör örgütünü bu ülke topraklarından atmak."

"Taslak çalışma tamamlandı, Bakanlar Kurulu'nda görüşeceğiz"

Adında Türk-Türkiye ifadesi taşıyan dernek ve meslek odalarının yapısını değiştirecek taslak çalışma tamamlandı. Başbakan Yıldırım konuyla ilgili şöyle konuştu:

"Çok seslilik her zaman iyidir. STK’larda ve siyasette çok seslilik lazım. Böyle bir reforma ihtiyaç var. Bunların farklı uygulamaları var. Halbuki amaçları hedefleri aynı, farklı zamanlarda farklı düzenlemelerle değişik kurumlarla ilişkilendirilmiş, değişik kaynakları oluşmuş. Kiminin var, kiminin yok. bir yerde bir tane kuruluyor, bir başkası kurulamıyor. Bunları hep tarattım. Yurt dışındaki uygulamalara baktım. Taslak çalışması tamamlandı. Bakanlar Kurulu'nda görüşeceğiz, sektörden görüş alıp meclis gündemine getireceğiz.”

Kaynak: TRT Haber