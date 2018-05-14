Başbakan Yıldırım: ABD'nin bu katliamda payının olması asla kabul edilemez

Başbakan Binali Yıldırım, ANA uçağıyla İstanbul'dan Ankara'ya dönüşünün ardından Esenboğa Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi.

Yıldırım, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşımasının ardından yaşanan olaylara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Başbakan Yıldırım'ın konuşmasının satır başları;

- ABD, İsrail büyükelçilik açılışını kutluyor, eğlence yapıyorlar. Aynı zamanda da kendi haklarını, bağımsızlıklarını, topraklarını, çoğu işgal edilmiş vatandanlarını kurtarmak, feryatlarını dünyaya duyurmak için genç silahsız siviller bu olayı protesto ederken İsrail askeri gözünü kırpmadan 43'e varan masum, savunmasız Filistinliyi şehit ediyor. 2 bine yakın yaralı var.

- Türkiye olarak ABD'nin Tel Aviv büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararını bir kez daha şiddetle kınıyoruz, yok hükmünde sayıyoruz. Bunun da bilinmesini istiyoruz.

#SONDAKİKA

[ABD'nin Tel Aviv büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması]

Başbakan Binali Yıldırım: Türkiye olarak bu kararı bir kez daha şiddetle kınıyoruz, yok hükmünde sayıyoruz.https://t.co/TzbA54lEme pic.twitter.com/R8gKI4Jbbg — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 14 Mayıs 2018

- Daha önce Türkiye olarak İslam İşbirliği Teşkilatı dönem başkanı olarak Cumhurbaşkanımızın girişimleriyle İstanbul Zirvesinde alınan karar, hemen arkasında Birleşmiş Milletlerin belki de tarihinde ender görülecek şekilde büyük bir ittifakla aldığı Amerika'nın Kudüs kararının kınanması... Uluslararası hukuk adeta yok sayılmış ve nihayet inatla bu elçilik taşıma kararı uygulanmaya konulmuştur.

- Bu açıkça bir tahriktir, açıkça bir devleti yok saymaktır, Filistin'i yok saymaktır, haklarını, hukuklarını gasp etmektir.

#SONDAKİKA

Başbakan Binali Yıldırım: Bu açıkça bir tahriktir, açıkça bir devleti yok saymaktır, Filistin'i yok saymaktır, haklarını, hukuklarını gasp etmektir.https://t.co/TzbA54lEme pic.twitter.com/kKaD2XJKfh — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 14 Mayıs 2018

- Amerika, maalesef sivilleri katleden İsrail yönetiminin yanında fütursuzca yer almış ve bu insanlık suçuna ortak olmuştur.

- Türkiye olarak bu kararı bir kez daha şiddetle kınıyoruz, yok hükmünde sayıyoruz. Hele mübarek ramazana günler kala burada kardeşlerimize yönelik büyük bir orantısız güç kullanılarak böyle bir katliamın gerçekleştirilmesini Türkiye olarak, İslam alemi olarak, insanlık olarak kabul etmemiz mümkün değildir.

"Kardeşlerimizin yanındayız"

- Bir tane İsrailli ölen var mı? 'Yok.' Bu gençler sadece dünyanın dikkatini çekmek için silahsız bir şekilde feryatlarını haykırmaktan başka bir şey yapmıyorlar. Ellerinde silah, bomba, uçak yok. Sadece 'sesimizi dünya duysun' diye bir gayret içindeler.

- Bunu bir katliama dönüştürmenin, insanlıkla da, devlet olmakla da alakası yoktur.

- 'Dünya, bölge barışını koruyacağım, arabuluculuk yapacağım' diyen ABD'nin de bu katliamda payının olması da ayrı bir olaydır ve asla kabul edilemez.

- Bu yapılan girişim, bu tahrik bölgedeki sorunları daha da kötüleştirecek ve Filistin meselesinde daha derin bir iz bırakacak, bölgede istikrar ve barış belki de çok daha zorlaşacaktır.

- Türkiye olarak Filistin'in özgürlüğüne kavuşuncaya kadar kardeşlerimizin yanındayız.

- İslam dünyası bu katliam karşısında tek yürek, tek ses olmak mecburiyetindedir.

- Filistinli şehit kardeşlerimize Alllah'tan rahmet diliyorum ve Türk milletinin dayanışmasını, kardeşliğini, ve Türk Devleti'nin dün olduğu gibi bugün de gelecekte de Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğunu belirtmek isterim.

Kaynak: TRT Haber