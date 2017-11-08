  • 08 KASIM 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Başbakan Yıldırım ABD'li senatör Corker ile görüştü

Başbakan Yıldırım ABD'li senatör Corker ile görüştü

ABD'nin başkenti Washington'da temaslarına başlayan Başbakan Yıldırım, Cumhuriyetçilerin önemli isimlerinden Tennessee Senatörü Corker ile bir araya geldi.

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Başbakan Yıldırım ABDli senatör Corker ile görüştü

ABD'nin başkenti Washington'da temaslarına başlayan Başbakan Binali Yıldırım, Cumhuriyetçilerin önde gelen isimlerinden Tennessee Senatörü Bob Corker ile bir araya geldi.

Başbakan Yıldırım'ın kaldığı otelde gerçekleşen görüşme bir saatten fazla sürdü.

Yıldırım'ın, aynı zamanda ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanlığını da yürüten Corker ile görüşmesinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, Başbakanlık Dış Politika Başdanışmanı Kerim Uras ve Başbakanlık Danışmanı İhsan Durdu hazır bulundu.

"Çok samimi ve iyi bir görüşme oldu"

Cumhuriyetçi Partinin önemli isimlerinden Corker, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, Başbakan Yıldırım ile bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu söyledi.

Çok samimi ve iyi bir görüşme olduğunu belirten Corker, şöyle konuştu:

"İki ülke arasındaki geniş kapsamlı ve bazı spesifik konuları konuştuk. Üstesinden gelmemiz gereken birçok mesele var. İki ülke arasındaki sorunların çözümü zaman alacak. Türkiye çok güzel bir ülke ve son yıllarda birçok ilerleme kaydetti. Türkiye'yi daha önce ziyaret ettim ve bu ülkeyi çok seviyorum. Türkiye özellikle Suriyeli mülteciler için çok şey yaptı. Üzerine birçok şey inşa edeceğimiz NATO gibi ilişkilerimiz var ama şu anda farklılaştığımız konular da var."

Etiketler: binali yıldırım, abd, washington, tennessee, bob corker
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