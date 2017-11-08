Başbakan Yıldırım, ABD'de kanaat önderleriyle buluştu

Başbakan Binali Yıldırım, ABD ziyaretinde kanaat önderleriyle bir araya geldi.

Başbakan Yıldırım'ın buluşmasına Amerikalı emekli diplomatlar ve düşünce kuruluşu temsilcileri katıldı.

Türk-Amerikan ilişkilerinin değerlendirildiği toplantıda Başbakan Yıldırım'a, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Muş, AK Parti İstanbul Milletvekilleri Volkan Bozkır ve Mustafa Şentop, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç ve Başbakan'ın Dışişleri Başdanışmanı Kerim Uras eşlik etti.

Yoğun güvenlik önlemleri

Başbakan Yıldırım'ın Washington ziyaretinde ABD makamlarının aldığı yoğun güvenlik önlemleri dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 16 Mayıs 2017 tarihinde gerçekleştiği ziyarette yaşanan güvenlik sıkıntılarının tekrar etmemesi için ABD istihbaratı yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Başbakan Yıldırım'ın konakladığı otelde, ziyaret edip toplantı yaptığı mekanlarda ve çevrelerinde kontrol noktaları oluşturuldu, çevredeki sokaklar trafiğe kapatıldı.

Başbakan Yıldırım'ın heyetindeki tüm araçlara ABD Özel Güvenlik görevlileri yerleştirildi.

Türkiye'nin Washington Büyükelçiği Rezidansının yanındaki meydanda barikatlar kuruldu. Atlı polisler ve özel eğitimli köpekler eşliğinde yetkililer güvenliği sağladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mayıs ayındaki ziyareti sırasında aynı meydanda PKK yanlısı protestocular, Cumhurbaşkanı heyetine ve karşılamaya gelen Türk toplumuna fiili saldırıda bulunmuşlardı.

ABD güvenlik görevlileri, rezidansın yanındaki parkta yeterli güvenlik almamış, gerekçe olarak ise meydanın "halka açık" olduğunu ve herkesin "gösteri hakları" olduğunu savunmuşlardı.

Başbakan Yıldırım'ın ziyareti sırasında alınan güvenlik önlemleri sonrasında ise herhangi bir olay yaşanmadı.

Kaynak: AA