Başbakan Yıldırım: ABD ve Fransa vardiya değişimi yapıyor

Başbakan Binali Yıldırım, Bosna Hersek dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Yıldırım, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un açıklamalarını eleştirerek, “Fransa’nın yaptığı kabul edilemez. NATO müttefiki Fransa’nın bu hareketi ağır bir tahriktir” ifadelerini kullandı.

"Bizi bağlayan ABD Başkanı'nın söyledikleridir"

ABD ile Fransa’nın vardiya değişimi yaptığını söyleyen Yıldırım, “Sayın Trump sürprizi sever. Farklı açıklamalar geliyor ama bizi bağlayan ABD Başkanı’nın söyledikleridir. Kendisini bu çıkışından dolayı tebrik ediyoruz. Doğru bir karar vermiştir” dedi.

"Nostaljik faaliyetlere katılma lüksümüz yok"

İngiltere ile Rusya arasındaki ‘casus’ krizine değinen Yıldırım, Türkiye’nin politikasının gayet açık olduğunu, nostaljik faaliyetlerine katılma lükslerinin olmadığını söyledi.

"Sincar'da kısmen çekilme var"

Terör örgütü PKK’nın Sincar’daki varlığı konusunda değerlendirmelerde bulunan Yıldırım, “Merkezi hükümet duyarlı hareket ediyor, iş bitti diyemeyiz. Tercihimiz Irak merkezi hükümetinin kendi başına yapması, olmazsa beraber yapmamız. Bu da olmazsa Suriye’de yaptığımız gibi yaparız. Şu anda kısmen çekilme var ancak tam durum tespiti yapıyoruz” dedi.

"Yakında ekonomi eylem planı açıklanacak"

Ekonomik tablonun gayet güzel olduğunu ifade eden Yıldırım, “Dünyanın neresinde 7,4 büyüme var. 2018-19-20’de de devam edecek. Büyümenin ortalama yüzde 5,5-6’dan az olmamasını hedefliyoruz. Yakında ekonomi eylem planı açıklanacak” dedi.

MİT'in Balkanlar'daki FETÖ operasyonu

Milli İstihbarat Teşkilatı’nın Balkanlar’da gerçekleştirdiği FETÖ operasyonu değerlendiren Yıldırım, Türkiye’nin terör örgütlerine yönelik her türlü faaliyeti yapmasının meşru bir hak olduğunu söyledi.

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