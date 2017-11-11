Başbakan Yıldırım, ABD temaslarını tamamlayıp Türkiye'ye döndü

Başbakan Binali Yıldırım, ABD'deki temaslarının ardından özel uçak "CAN" ile yurda döndü.

Yıldırım ve beraberindekileri taşıyan uçak, saat 09.45'te Esenboğa Havalimanı'na indi. Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Ankara Valisi Ercan Topaca, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

Başbakan Yıldırım ile Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop, AK Parti İstanbul Milletvekili Volkan Bozkır ve diğer yetkililer de Türkiye'ye geldi.

ABD'deki en kritik görüşme Pence ile oldu

Başbakan Binali Yıldırım, Amerika Birleşik Devletleri’nde yoğun temaslarda bulundu.

Yıldırım'ın en kritik görüşmesi ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile oldu.

Görüşmede birçok konu başlığı ele alınırken bunların en önemlileri; FETÖ elebaşı Gülen'in iadesi, terörle mücadele, vize gerginliği, ABD'nin YPG terör örgütüne silah verilmesi oldu.

Kaynak: AA/ TRT Haber