  • 21 HAZIRAN 2018, PERŞEMBE

TRT Haber

  • DOLAR 4.735
    EURO 5.484
  • BIST 94551.86
    ALTIN 192.899
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Başbakan Yıldırım: ABD ile sorunları konuşarak çözmekten yanayız

Başbakan Yıldırım: ABD ile sorunları konuşarak çözmekten yanayız

Başbakan Yıldırım, "Her şeye rağmen Münbiç işi olumlu bir adımdır. ABD ile işleri görüşerek, konuşarak çözmekten yanayız. İlişkilerimizi bozmaktan yana değiliz" dedi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Başbakan Yıldırım: ABD ile sorunları konuşarak çözmekten yanayız

Başbakan Binali Yıldırım, CNN Türk'te gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.

Yıldırım, Münbiç ve ABD ile ilişkiler için, "Ama 'Ne pahasına olursa olsun', bunu bizden beklerlerse bu yanlış olur. Türkiye alternatifsiz değil" dedi. 

Kaynak: AA 

Etiketler: binali yıldırım
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER