Başbakan Yıldırım: ABD ile sorunları konuşarak çözmekten yanayız

Başbakan Binali Yıldırım, CNN Türk'te gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.
Yıldırım, Münbiç ve ABD ile ilişkiler için, "Ama 'Ne pahasına olursa olsun', bunu bizden beklerlerse bu yanlış olur. Türkiye alternatifsiz değil" dedi.
Kaynak: AA
Başbakan Yıldırım, "Her şeye rağmen Münbiç işi olumlu bir adımdır. ABD ile işleri görüşerek, konuşarak çözmekten yanayız. İlişkilerimizi bozmaktan yana değiliz" dedi.
Başbakan Binali Yıldırım, CNN Türk'te gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.
Yıldırım, Münbiç ve ABD ile ilişkiler için, "Ama 'Ne pahasına olursa olsun', bunu bizden beklerlerse bu yanlış olur. Türkiye alternatifsiz değil" dedi.
Kaynak: AA