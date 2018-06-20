Başbakan Yıldırım: ABD ile sorunları konuşarak çözmekten yanayız

Başbakan Binali Yıldırım, CNN Türk'te gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.

Yıldırım, Münbiç ve ABD ile ilişkiler için, "Ama 'Ne pahasına olursa olsun', bunu bizden beklerlerse bu yanlış olur. Türkiye alternatifsiz değil" dedi.

Kaynak: AA