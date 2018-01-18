Başbakan Yıldırım: ABD, bölgenin geleceği konusundaki kafa karışıklığını ortadan kaldırmalı

Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından öne çıkanlar;

- Isparta'da düşen uçakta şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı diliyorum.

- Terör gruplarını, şer odaklarını asla aklımızdan çıkarmayalım. İhanetlerden ders çıkarmak işimizi hakkıyla yapmamızı sağlayacak. Devletin silahını, ünifromasını kendi kirli ve karanlık emelleri için kullanmak isteyenler oldu. 15 Temmuz demokrasimiz için dönüm noktası olmuştur.

- Terör örgütleriyle mücadele ederken aynı zamanda sosyal dokumuzu da tahrip etmek isteyen uyuşturucu baronlarını da unutmuyorsunuz. Terörle mücadelede önemli bir mesafe alındı. Ülkemizin enerjisi olan gençleri bu müptelaya düşürmeye çalışanlara asla ve asla göz açtırmayın. Özellikle son aylarda başlattığımız uyuşturucuya karşı mücadele toplum tarafından fark ediliyor ve takdirle karşılanıyor. Bu konuda amansız mücadele sürecinin başlatmak gerektiğini düşünüyorum. Tıpkı terörle mücadelede olduğu gibi teşkilatımızın bunda da çok iyi sonuçlar alacağına inanıyorum. Ülkemizi ve milletimizi her türlü kötü niyetli girişime karşı koruyacak olan sizlersiniz. Sizlere sonuna kadar güveniyoruz ve her türlü desteği veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz.

- Etrafımızda yaşanan olayları, gelişmeleri dikkatle izliyoruz. 15 senedir en büyük mücadeleyi teröre karşı veriyoruz. Başbakanlık görevini aldığım ilk gün vatandaşlarımıza söylediğim ilk cümle "Vatandaşlarım rahat olsun, bu terör belasını ülkemizin başından atacağız ve terörü gündemin alt sıralarına indireceğiz." Bugün Türkiye'de terör birinci gündem maddesi olarak konuşulmuyor. Henüz işimiz bitmiş değil, su uyur düşman uyumaz. Onun için gece gündüz yaz kış demeden mutlaka ve mutlaka taarruz esaslı, savunma esaslı değil mücadeleye kesintisiz devam edeceğiz.

- Yurtiçinde güvenliği sağlamak esas ama yetmiyor, aynı şekilde sınır güvenliği önemli. Tehditlerin bertaraf edilmesi, terör faaliyetlerinin de önüne geçilmesine yönelik tedbirler alınıyor. Terörle mücadeledeki kararlılığımızı bütün dünya ülkelerinin açık ve net olarak görmesini istiyoruz. NATO'da müttefikimiz olan ABD'nin Suriye'deki uygulamaları ne yazık ki bu müttefiklik hukukuna terstir, yanlıştır. ABD, bölgenin geleceği konusundaki kafa karışıklığını ortadan kaldırmalı ve tavrını barıştan, Türkiye ile hukukunu düzeltmekten yana değiştirmelidir. Üç gün içerisinde birbirini tekzip eden bir sürü açıklama geliyor. Bir gün sınır güvenlik ordusu kurulacak deniyor, daha sonra yok biz öyle demedik deniyor, daha sonra da biz DEAŞ'tan bölgeyi temizledikten sonra o bölgede bir güvenlik ordusu oluşturuyoruz gibi açıklamalar geliyor. Bunlar kafa karışıklığının ifadesi. Ancak Türkiye'nin kararı açık ve netti. Hudutlarımızda bir terör koridoru oluşturulmasına asla izin vermeyiz, her türlü tedbir hemen alınacaktır.

- Emniyet teşkilatımız tarih boyunca ülkemizin güvenliğini sağlamada sarsılmaz bir irade ortaya koymuştur.

- Önümüzdeki süreçte akıllı şehir uygulamasını da hayata geçireceğiz. Hem vatandaşımızın hayatı kolaylaşacak hem de güvenlik daha etkin denetlenmiş olacak. Gerçek hayatta ne suç ise sana alemde de o suçtur.

- Kar kış demeden, yollarda, sınırlarda nöbet tutan, vatan ve millet sevdası ile çalışan bütün kahramanlarımızı tek tek alnından öpüyorum.

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