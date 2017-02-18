Başbakan Yıldırım, ABD Başkan Yardımcısı ile bir araya geldi

Başbakan Binali Yıldırım'ın, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile görüşmesi sona erdi.

Başbakan Yıldırım, Almanya'yı ziyareti kapsamında katıldığı 53. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı çerçevesinde ABD Başkan Yardımcısı Pence ile bir araya geldi.

Commerz Bank binasında basına kapalı gerçekleşen görüşme, 50 dakika sürdü.

Görüşmeye, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Ümit Yalçın ile MİT Müsteşarı Hakan Fidan da katıldı.

Başbakan Yıldırım, Pence ile Gülen'in iadesi konusunu görüştü

Başbakan Yıldırım ile ABD Başkan Yardımcısı Pence arasındaki görüşmede, ABD'yle ikili ve NATO çerçevesindeki askeri ve güvenlik ilişkilerinin ele alındığı, terörle mücadelede fikir birliği ve ortak hareketin önemi üzerinde durulduğu belirtildi.

Öte yandan, Yıldırım'ın terör örgütü FETÖ ile mücadele ve lideri Fetullah Gülen'in iadesi konusunda yeni ABD yönetimiyle her türlü işbirliğine hazır olunduğunun altını çizdiği, bu konudaki beklentilerin ABD yönetimince karşılanmasının ilişkilerde yeni bir sayfa açacağından bahsettiği bildirildi.

Yıldırım, Karadağ Başbakanı Markovic ile görüştü

Başbakan Yıldırım, Karadağ Başbakanı Dusko Markovic ile görüştü.

Münih'teki Bayerischer Hof Oteli'nde basına kapalı gerçekleşen görüşme, 20 dakika sürdü.

Öte yandan Yıldırım, Avrupa Parlamentosu'ndaki en büyük siyasi gruba sahip Avrupa Halk Partisi (EPP) Başkanı Manfred Weber'i kabul etti.

Basına kapalı gerçekleşen görüşme, yarım saat sürdü.

Başbakan Yıldırım Afganistan Cumhurbaşkanı Ahmedzai ile görüştü

Yıldırım, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani Ahmedzai ile görüştü.

Basına kapalı gerçekleşen görüşme, yarım saat sürdü.