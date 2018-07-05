Başbakan Yıldırım AA Editör Masası'nda

Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar:

"Yeni dönemde Meclis'in önemi artıyor"

- Bu seçimin böyle ittifaklar arası bir keskin rekabete dönüşmesini istemezdik. Nihayet bir cumhurbaşkanı seçeceğiz, parlamentoda vekilleri seçeceğiz. İş döndü dolaştı, karşı taraftaki ittifak tek bir noktada anlaştı. Adayları teke düşüremediler ama anlaştıkları tek bir nokta vardı, Recep Tayyip Erdoğan olmasın, ne olursa olsun. Seçim bitti, artık geçim zamanıdır. Yatırımcı yatırımını, tatile giden tatilini planlayacak ve hayat tüm yönleriyle devam edecek. Memleket için hayırlı olsun, parlamento yapısı da bu haliyle herhangi bir sorun teşkil etmiyor. AK Parti ve MHP olarak Meclis'in en güçlü grubunu oluşturuyoruz. Yeni sistemde uzlaşma kültürünün daha çok gelişmesi gerekiyor. Denetim ve yasama faaliyetlerinde Meclis daha etkin hale gelecek. Yeni dönemde Meclis'in önemi artıyor. Bütçe Kanunu dışında hükümetin Meclise kanun getirme yetkisi yok. Bu neyi gösteriyor? Meclisin yasama konusunda mutlak gücünü, hakimiyetini gösteriyor.

TBMM Başkanlığı

- Bunun kararını ben vermem. Benim liderim, partimizin genel başkanı partimiz ne yönde karar alırsa biz her türlü görevi yaparız. Bu da çok uzun bir süre değil, yakında göreceğiz.

"1980 ihtilali ile parlamenter sistemden uzaklaşıldı"

- 1980 ihtilali işin tuzu biberi oldu. Parlamenter sistemden biraz daha uzaklaşıldı. Cumhurbaşkanları temsili makamlardı, icraat yetkisi yoktu. Çift başlılık ortaya çıktı. Bu sürdürülebilir bir şey değil. En çarpıcı özelliği Ecevit'in özenle araştırdığı Ahmet Necdet Sezer'le yazar kasa fırlatması. 15 yılı geride bıraktık biz iktidara ilk geldiğimiz günden beri bunun zorluklarını yaşıyoruz. Ama biz sabrettik. Bu sistem mutlaka değişmelidir dedik. 24 Haziran 16 Nisan'ın uygulamasıdır.

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