Başbakan Yıldırım: 67 maddelik yatırım paketini meclise sunacağız

Başbakan Binali Yıldırım, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu tanıtım toplantısında konuştu.

Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Hazırlıkları devam eden 67 maddelik bir paket var"

Geçtiğimiz haftalarda Meclis'te görüşülerek kabul edilen "Yatırım Ortamının İyileştirilmesi" ile ilgili maddeler bir seferde yapılan en büyük reformlardan birisidir. Hazırlıkları devam eden 67 maddelik bir paket var. Bunu da yakın zamanda meclise sunacağız.

"Zorlaştırmayınız, kolaylaştırınız"

Bürokrasi demek düz gidecek işi zorlaştırmak değildir. Zorlaştırmayınız, kolaylaştırınız. Bürokrasiyi ne kadar basitleştirir ve işler hale getirirsek ülke ve millet olarak bundan o kadar karlı çıkarız.

"Artık 1 saat içinde şirket kurulabiliyor"

İş yapmak isteyenler şirket kurmak istiyor. Önceden 1 ayda şirket açılabiliyordu. Artık 1 saat içinde şirket kurulabiliyor. Bu ciddi bir ilerlemedir. İş yapmak, şirket kurmak geleceğe yönelik bir fedakarlıktır. Şimdi şirket kurmak için iller ve ilçelerde ticaret sicil müdürlüklerine gideceğiz. Bunun ne faydası var? 2 bin 250 lira veriyordunuz şimdi 650 lira vereceksiniz.

"e-Devlet üzerinden devletle iş yapma oranı yüzde 57'ye çıktı"

Evraklar...Burada da bir zihniyet değişikliğine gidiyoruz, başladık. Devletle işiniz varsa her bir kuruma aynı evrakı tekrar tekrar hazırlayıp götürme işine son veriyoruz. Bu çok önemli bir şey, bu bir devrim. Bugün itibarıyla e-devlet üzerinden vatandaşın devletle iş yapma oranı yüzde 57'ye çıktı. Ama bu yıl sonuna kadar vatandaş-devlet arasında her türlü iş internetten, e-devlet üzerinden yapılacak. Bürokrasiyle, bürokratla karşı karşıya gelmeden her işinizi yapabileceksiniz.

Başbakan Binali Yıldırım: Vatandaşla devlet arasındaki her iş e-Devlet üzerinden yapılacak.https://t.co/vZ7roT19Oq pic.twitter.com/jkzs8iPmND — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 28 Mart 2018

"İflas ertelemeyi kötüye kullandılar"

Geçtiğimiz yıl bir iflas erteleme hakkı getirdik. Gördük ki bir düzen kuruldu. Bunu da kötüye kullandılar. O yüzden kaldırdık. bunun yerine şirketin kurtarılması ile ilgili bir mekanizma geliştirdik.

"Türkiye Avrupa Birliği ortalamasını yakalamış durumda"

İnternet hayatın bir gerçeği. 7'den 70'e hepimizi ilgilendiren, dünyayla bağlantımızı sağlayan hayatımızın bir gerçeği. Yani her bir vatandaşımız bilgi toplumunun bir üyesi olmak mecburiyetinde. Toplumların gelişmesi bilgi toplumunda hangi seviyede olduğunuza bağlı. Bilgi toplumu noktasında Türkiye, Avrupa Birliği ortalamasını yakalamış durumda. Türkiye offline değil online olan bir ülke konumundadır. Bize bu imkanı sağlayan telekom şirketleri var. Gerekli altyapıyı gecikmeden yapıyorlar.

"İnşaat izni için işlem sayısını 6'ya indiriyoruz"

İnşaat sektörü bu şekilde önemli ölçüde rahatlamış olacak. İnşaat izni alınması için 18 tane işlem yapılıyor. Bu sayıyı 6'ya indiriyoruz. Belediye elektronik ortamda bu sorgulamaları yapıp, işlemi tamamlamış olacak.

"Gümrüklerimiz 24 saat açık olmalı"

Gümrüklerdeki personellerimizin çalışma saatlerini de buradaki işleyişe uygun olarak yeniden düzenliyoruz. Yani 'Mesai bitti, kapılar kapandı, bekle' dönemini artık kaldırıyoruz. Mutlaka kaldıracağız. Paraysa para, ne lazımsa bunu vereceğiz ve mutlaka o gümrüklerimiz 24 saat açık olmalı. Çünkü gecikmenin bedeli büyük.

"Makina teçhizat alımlarına KDV istisnası getiriyoruz"

Aylık olarak verilen SGK ve muhtasar beyannameleri birleştiriliyor ve böylece yatırımcılara ciddi bir zaman tasarrufu sağlıyoruz. İmalat sanayisi ile Ar-Ge, yenilik, tasarım faaliyetlerine yönelik makina teçhizat alımlarına KDV istisnası getiriyoruz.

"Türkiey'ye 191 milyar dolar doğrudan küresel sermaye geldi"

Son 15 yılda, AK Parti iktidarında Türkiye'ye 191 milyar dolar doğrudan küresel sermaye geldi. Bu, az bir rakam değil. Bu, Türkiye'ye olan güveni ve istikrarı gösteriyor. Satın alma parametresine göre Türkiye, dünyanın 13. büyük ülkesi haline geldi. Türkiye'nin parmakla sayılır ülkeler arasına gelmesi hedefimizi sürdürüyoruz. Herkesin yaptığı değil, çok azın yaptığı işleri yaparsak Türkiye'yi zıplatırız.

"İş yapmaya devam diyeceğiz"

Yatırımın, ihracatın, istihdamın daha da artırılması ve enflasyonla mücadelenin ana hatlarını içeren tedbirlerimizi de birkaç gün içerisinde milletimizle paylaşacağız. Bugün yarın son şeklini vereceğiz. 2018 yılı için konuşulanları ortadan kaldıracağız, önünüzü açacağız. İş yapmaya, istihdam oluşturmaya devam diyeceğiz.

