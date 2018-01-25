Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar:

- Biz Zeyin Dalı Operasyonu'nu yapıyoruz bugün 6. gün oldu. Türkiye 40 yıldır buna benzer operasyonlar yapıyor. Biz terörle mücadeleyi bugün yapmıyoruz. 80'li yıllardan beri bu mücadeleyi hem yurt içinde hem yurt dışında gerçekleştiriyoruz. Hayatın normal akışı devam eder. Geçtiğimiz pazar günü Çanakkale'deydim. Çanakkale 1915 Köprüsü devam ediyor. Türkiye bir yandan vatandaşın güvenliğini korurken, diğer yandan da topraklarımıza göz diken terör örgütleriyle amansız mücadelesini sürdürüyor.

- Dün Kilis'te akşam namazında operasyondaki askerlerimize, güvenlik kuvvetlerimize duasını yaparken bu alçaklar roket atarak onları ibadet halindeyken iki vatandaşımızın hayatını kaybetmesine sebep oldular, onlarca yaralı vatandaşımız var. Ama hemen arkasından gereken karşılık verildi ve bu alçakların bütün mevzileri yerle bir edildi. Dua eden bu insanlardan ne istiyorsunuz alçaklar? Eğer yüreğiniz yetiyorsa Mehmetçiğin önüne çıkın, onlarla karşılaşın. Yapamazlar. Bunların işi gücü alçaklık. Onun için biz durup dururken bu operasyonu başlatmadık. Güney hudutlarımızda oluşturulan bir şer kuşağını, sözde devlet oluşumunu yok etmek için bu operasyonu yapıyoruz. Bu haklı ve meşru bir operasyondur. Üzücü olan müttefik dediğimiz, NATO'da, bölgede yıllarca beraber çalıştığımız bir ülke artık terör örgütlerine sarılmış vaziyette. Çok acı ve vahim bir durumdur. ABD gibi bir ülkenin terör örgütleriyle iş tutması, hakikaten ABD adına çok küçük düşürücü bir iştir. Bizim bakımımızdan böyle bir ülkenin yıllarca Türkiye ile birlikte çalışmış, NATO sınırlarını koruması gerekirken, NATO sınırlarını hedef alan silahlı oluşumlara örtülü açık destek vermesi akla ziyan bir iştir. Asla kabul edilemez. Hiçbir terör oluşumuna izin vermeyeceğiz.

- Bugün 6. gündeyiz, terör örgütünün 300'den elemanı etkisiz hale getirilmiştir. Operasyon planlandığı gibi gidiyor. Burada DEAŞ ve PKK ile mücadele ediyoruz. Adlarını ister YPG ister PYD koysunlar, biz onları biliriz. Hangi kılığa girerse girsinler, biz onları kırk yıldır biliriz. Oradan çıksınlar da başka yere gitsinler, gitsinler toplu katliam yapsınlar, Türkiye'de eylem yapsınlar, Avrupa'da eylem yapsınlar ve insanlığın başına bela olmaya devam etsinler. Türkiye'nin yaptığı bu aymazlığı ortadan kaldırmak. Biz sadece Türkiye'nin değil, Avrupa'nın da güvenliğini sağlıyoruz. Bu operasyon DEAŞ'ın Akdeniz'den Avrupa'ya geçişini engelleyen bir operasyondur.

- Bu senenin ortalarında temmuzdan itibaren okullar kapandıktan sonra bu kartlar da piyasaya verilmeye başlanacak.

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