Başbakan Yıldırım: 25 Haziran Türkiye'nin şahlanışının ilk günü olacak

Samsun Valiliğini ziyareti sonrası Kurtuluş Yolu'nda sahur programına katılan AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, vatandaşlara hitap etti.

Yıldırım, istiklal mücadelesinin başladığı bu kentte bulunmaktan büyük bahtiyarlık duyduğunu, 16 yıldır Samsunlularla yollarının, hedeflerinin ve istikametlerinin bir olduğunu söyledi.

Türkiye'nin tüm şehirlerini kalkındırmak için yola çıktıklarını, Samsun'un da bu yolda kendilerini hiçbir zaman yalnız bırakmadığını vurgulayan Başbakan Yıldırım, şöyle devam etti:

"16 yıl boyunca önümüzde çok engeller çıktı. Demokrasi üzerine vesayet kuranlar oldu, yargı darbesiyle, alçak FETÖ 15 Temmuz darbesiyle demokrasimize, istiklalimize kastettiler. O gece Samsun, Kurtuluş Savaşı'nın meşalesini yakmış Samsun meydanlardaydı. Karanlıktan aydınlığa giden yolda ay yıldızlı bayrağı düşürmediniz, ezanları dindirmediniz. Sağ olun, var olun Samsunlular. Türkiye'nin 16 yıllık değişiminde sizler hep başrolde oldunuz. Şimdi sıra geldi yeni bir adıma. Samsun, ilk adıma hazır mısınız? 24 Haziran'da yeni bir destan yazacak mı Samsun? 16 Nisan'da 'evet' oylarınızla onayladığınız, kabul ettiğiniz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni 24 Haziran'da milletin adamını cumhurbaşkanı seçerek onaylayacak mısınız?

24 Haziran seçimleri Türkiye'nin siyasi tarihinde önemli seçimdir. 24 Haziran, Türkiye'nin her türlü ağırlıklarından kurtulup geleceğe emin adımlarla koşacağı yeni bir dönemin başlangıcı olacak. 24 Haziran, 16 yıllık ülkemizin kazanımlarının, istikrarın kalıcı hale geleceği önemli bir gündür, önemli bir kararın adıdır. Ve 25 Haziran inşallah, Türkiye'nin şahlanışının ilk günü olacak. Bakın bunun ilk işaretleri görülmeye başlandı. Pazartesi açıklanan büyüme rakamlarına göre Türkiye yine dünyada şampiyon. Yüzde 7,4 büyüdük. Ne diyoruz? Durmak yok, yola devam. Yaparsa AK Parti yapar."

"Cumhur İttifakı'nın arkasındaki ruh Rabia'dır"

Başbakan Yıldırım, "Cumhur İttifakı'nın arkasındaki ruh Rabia'dır, Yenikapı ruhudur, cumhurbaşkanlığı yönetim sistemini kabul eden anayasa değişikliğidir. Biz bu yola Milliyetçi Hareket Partisi ile ülkücü kardeşlerimizle beraber çıktık, beraber yürümeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA