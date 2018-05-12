Başbakan Yıldırım: 24 Haziran'ın kararı 16 Nisan referandumunda verildi

Başbakan Binali Yıldırım, Erzincan'da yapımı tamamlanan tesislerin toplu açılış töreninde konuştu.

Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Anneler günü mesajı

"Buradan bütün annelerimizin ellerinden öpüyor, onların anneler gününü tebrik ediyorum."

"Erzincan'a 700 milyonluk eser kazandırıldı"

"Yakında Erzincan'a yakışır bir stadyumun da temelini atacağız. Hayırlı uğurlu olsun. Bu stadları boşuna yapmıyoruz. Gençlerimiz başarıdan başarıya koşsun diye yapıyoruz."

"Müjdelerimizi birer birer vereceğiz. Stadyumu söyledik. Şehire yakışır güzel bir stadyum yapmaya karar verdik, adımını attık. Hayırlı uğurlu olsun. Bugün yeni yatırımların açılışını yaparak Erzincan'ın değerine değer katacağız. Hastaneler, okullar, spor tesisleri, lojmanlar, enerji santralleri, öğrenci yurtları ve daha birçokları. Artık açılışlara yetişemiyoruz. Her tarafta onlarca yüzlerce eser var. Çareyi toplu açılışta bulduk. Toplam yaklaşık 700 milyonluk bu eseri şehrimize kazandırıyoruz. Hepsi Erzincan için hayırlı uğurlu olsun."

"24 Haziran'ın kararı aslında 16 Nisan'da verildi"

"Geçen sene 16 Nisan'da bir referandum yaptık. Erzincan Türkiye ortalamasının 10 puan üzerinde yüzde 61'le "evet" dedi, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine yol verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve onun yol arkadaşlarını yalnız bırakmadınız Allah sizlerden razı olsun. 16 Nisan aslında kararın verildiği tarihtir. Millet dedi ki artık bu darbe, kumpas, vesayetten bıktık. Artık iktidarı, hükümeti, meclisi ben kendim belirleyeceğim. Hem milletvekillerini seçeceğim hem de Türkiye'yi kim yönetecek ona da ben karar vereceğim dediniz. 16 Nisan'da bunun yolunu açtınız. 24 Haziran bu kararın uygulamaya geçeceği tarih, bir işin tamamlanlasıdır."

Başbakan Binali Yıldırım: 16 Nisan'da oluşan irade 24 Haziran'da sandığa yansıyacaktır. Bugüne kadar milletimizin verdiği karar hiç yanlış olmamıştır.https://t.co/j4Lrd5Brrk pic.twitter.com/hBT6ZFsEn7 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 12 Mayıs 2018

"AK Parti istikrarın ve güvenin teminatıdır"

"16 yıllık iktidarın adı AK Parti iktidarıdır. Ak Parti diyince akla bölünmüş yollar gelir, havalimanları gelir, barajlar gelir, eğitim gelir, sağlık gelir, güçlü ekonomi gelir, güven ve istikrar gelir ve daha bir çok şey gelir. AK Parti istikrarın ve güvenin teminatıdır. Ülkemizin cazibesini daha da arttıracak adımlar atıyoruz. Vatandaşla devlet arasındaki anlaşmazlıklara noktayı koyuyoruz. Bütün borçlar yeniden gözde geçiriliyor, vatandaşla el sıkışma dönemi başlıyor. Bunun yasal düzenlemesini yaptık. Vatandaşlarımızın konut ihtiyacını karşılama amacıyla konutta bir kampanya başlattık. Hem faiz oranları düşüyor hem vadeler uzuyor. Tapu harçlarını da aşağıya çektik."

"13. seçim zaferiyle hüsrana uğrayacaklar"

"Benzemezler ittifakı kuruldu biliyorsunuz. Cumhur ittifakına karşı kuruldu. Cumhur ittifakının hedefi bellidir. Ülkemiz üzerinde oynanan oyunlara karşı iç ve dış oyunlara karşı milletimizin dik duruşudur. FETÖ'cülerin, bölücülerin can simidi gibi sarıldığı benzemezler ittifakı 24 Haziran'da 13. seçim zaferiyle hüsrana uğrayacaktır."

Başbakan Binali Yıldırım: Cumhur İttifakı'nın hedefi bellidir. Milletin bekasıdır, milletin geleceğidir. Ülkemiz üzerinde oynanan oyunlara karşı milletin dik ve kararlı duruşudur.https://t.co/j4Lrd5Brrk pic.twitter.com/kQQ4q0Hbtz — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 12 Mayıs 2018

Erzincan'a hipodrom müjdesi

"Bir başka müjdemizi ifade etmek istiyorum. Erzincan'a çok güzel bir hipodrom yapıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Erzincan'ın hızlı treni de sivastan çıktı adım adım geliyor. Birkaç yıl içinde hızlı trene kavuşmuş olacağız. Erzincan'a 10 milyon liralık yatırım yaptık. Türkiye ile beraber Erzincan'da gelişiyor ve büyüyor. Göreve geldiğimizde Erzincan'da sadece 14 kilometre bölünmüş yol vardı. Şimdi ne kadar 350 kilometre bölünmüş yolu var. Şu Erzincan- Erzurum yolunun dili olsa da anlatsa. Ama şimdi buradan çıkıyorsunuz, 1,5 saat bilemediniz 2 saatte Erzurum'da oluyorsunuz. Lafla karın doymuyor. Çıkmışlar bol keseden atıyorlar. Herkese ev, herkese iş...İnandırıcı olmuyor. Millete karşı açık ve dürüst olacağız. Herşeyi vaat edebilirsiniz. Ama vaat ettiklerinizi yerine getiremezseniz vatandaş sonuca bakar. Memleketi nereden aldın nereye götüreceksin, bunu anlatacaksın. Biz vaat veriğrken arkamızda dolu dolu geçmişimiz var. Çok şükür anlımız ak."

"Erzincan şeker fabrikası ile Erzurum şeker fabrikasını birleştirdik"

"Erzincan şeker fabrikasıyla Erzurum şeker fabrikasını birleştirdik böylece çok daha fazla kapasite ile çalışacak. Yapılan bu tesislerin Erzincan'ımıza bölgemize hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: TRT Haber