Başbakan Yıldırım: 2018'de büyüme aynen devam edecek

Başbakan Binali Yıldırım, TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin büyümesinin süreceğine işaret eden Yıldırım, şöyle konuştu:

"Ülkemizin bugüne kadarki kazanımları sayesinde, istikrar sayesinde, güven sayesinde 2018'de de inşallah büyüme aynen devam edecek. Bugün iki haneli duruma gelen enflasyonun aşağı doğru seyri devam edecek, bunun için gereken tedbirleri alıyoruz, bu tedbirler kısa sürede etkilerini gösterecek."

"Kimin gerçekten mücadele ettiğini bilen biziz"



Terörle mücadelenin kararlılıkla sürdüğüne dikkati çeken Yıldırım, şunları kaydetti:

"Fırat Kalkanı Operasyonu'yla Türkiye tek başına 4 bin civarında terör elemanını etkisiz hale getirmiştir. Bugün Amerika'nın PKK terör örgütü ile işbirliği yaparak etkisiz hale getirdiği DEAŞ terör örgütü mensubu bu kadar değildir. Kimin gerçekte terörle mücadele ettiğini, kimin etmediğini en iyi bilen ülke biziz. Bunu kararlılıkla sürdüren ülke Türkiye'dir."

Türkiye'nin 2017 büyüme verilerini ilişkin bilgi veren Yıldırım, "Türkiye 2017'de birinci çeyrekte yüzde 5,2 büyüdü, ikinci çeyrekte 5,1 büyüdü ve üçüncü çeyrekte büyüme iki haneli olursa şaşmayın diyorum ama yıl sonu itibarıyla da ülkemiz yüzde 5 ile 7 arasında bir büyümeyi gerçekleştirecek." dedi.