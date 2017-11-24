Başbakan Yıldırım: 2018'de 500 engelli öğretmen ataması yapacağız

Başbakan Binali Yıldırım, Öğretmenler Günü dolayısıyla 81 ilden gelen öğretmenleri kabulünde konuştu.

Yıldırım'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle;

"Öğretmenler Türkiye'nin geleceğidir"

- 25 milyonun üzerinde öğrencimiz var. Nüfusumuz çok genç, çok dinamik ve öğrenmeye çok acık. Eğitim sistemimizi kalkınma hedeflerimize ve hızımıza uygun bir gekilde geliştirmeliyiz.

- Modern bir eğitim sistemine sahip olmamız gerekiyor. Eğitim sistemimizi kalkınma hızımıza göre geliştirmeliyiz.

- Eğitim fırsatlarını oluşturmak bizim görevimiz. Bu nedenle eğitimi en öncelikli alan olarak belirledik. Göreve geldiğimiz ilk andan itibaren eğitimi en öncelikli alan olarak belirledik. Bunun için eğitim bütçesini birinci sıraya aldık.

- Yaklaşık 3 milyar ders kitabını 15 yıldır öğrencilerimize dağıtıyoruz. Şimdi çocuklar param yok nasıl alırım diye endişe etmiyor. Fatih porojesi ile 65 bin okulumuzun her sınıfına akıllı tahta yerleştirdik. Tablet, bilgisayar dağıtımı başladı. Bu 1,5 milyonu aşmış durumda. Bugün 1 milyonun üzerinde öğretmen topluluğumuz var. Burada 500 binden 1 milyonun üzerine çıktık. 4522 engelli kardeşimiz de öğretmen mesleğine atamasını yaptık. Bu rakam 2000 öncesi 3268 idi. Önümüzdeki sene 500 engelli öğretmen ataması yapacağız.

- Geçtiğimiz 15 yılda 583 bin öğretmenin atamasını yaptık.

- 17 öğrenciye 1 öğretmen düşüyor. Sıkıntı dağılımda, bazı yerlerde eksik, bazı yerlerde fazla var. Öğretmenlerimizin yüzde 66'sı 40 yaş ve altında.

"2019'da tekli eğitime geçeceğiz"

- 65 bin 793 okulumuz var. 2019 senesinin sonunda bütün okullarımızda tekli eğitime geçeceğiz. Hatta şu müjdemizi de verebilirim. Bazı illerimizde geçmeler oldu. Bu kapsamda tekli eğitime geçmek için 58 bin dersliğe ihtiyaç var.

- Sadece öğretmek değil, öğrencilerimizin özgüven kazanması için çok büyük çabanız var. Müfredatta da son yıllarda değişikliğe gidildi. Biz yapılması gerekeni biliyoruz. İhtiyaçları, beklentileri biliyoruz. Her türlü adımı atacağız.

- Eğer mesleğiniz sizi mutlu etmiyorsa, o zaman başarı mümkün değildir. Bu iş sadece parayla yapılacak bir iş değil.

- Sizin ne kadar fedekarca görev yaptığınızı anlıyorum. Hangi işi yaparsak yapalım mutlaka işimizi seveceğiz. Daha da ötesi insanı seveceğiz. Bir çocuğu kazanacak hatta onu hayata bağlayacak öğretmendir. Bizim, engelli öğrencisini 4 yıl boyunca kucağında taşıyan Sivaslı Hakan gibi fedakar öğretmenlere ihtiyacımız var.

- Sizlere olan minnet duygularımızı anlatmaya kalksak kelimeler yetmez. Sizlerden tek beklentimiz mutlaka öğrencilerimize vatan sevgisi, millet sevgisini aşılamayı unutmayın.

TRT HABER

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