Başbakan Yıldırım: 2018'de 5 bin engelli kardeşimize iş imkanı sunacağız

Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul'da '3 Aralık Dünya Engeliler Günü' etkinliğinde konuştu.

Yıldırım, Engelliler Kanunu'nu hükümetlerinin çıkardığını blirterek, 'Biz her zaman engelli vatandaşlarımızın yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz' dedi.

Başbakan Yıldırım, 2018'de 5 bin engelliye iş verileceğini de sözlerine ekledi.

Yıldırım'ın konuşmasında öne çıkanlar şöyle;

-İnsana yapılan yatırımın nesilden nesile kalan bir yapıt olduğunu biliyoruz. Binlerce kardeşimizin tabiiki başarıları var hepsini burada tek tek anlatmama imkan yok ama unutmayalım inancımız bütün insanlara adil ve eşit davranmayı emrediyor. Özellikle kadınlar, çocuklar, yaşlılar ve engelli kardeşlerimizin durumlarının iyileştirilmesi konusunda ayrı bir hassasiyetimiz var. 15 yılda bu kardeşlerimiz adeta kabuğunu kırdı, dört duvar arasından çıktılar ve topluml kaynaştılar. Hayallere kimse engel koyamıyor artık. Yarınına ümitle bakıyorlar. Dünyanın en büyük spor organizasyonunda madalyalar kazandık.

-7 buçuk milyardan fazla insan yaşıyor. Bu nufüsün 1 milyardan fazlası herhangi bir engelle yaşamak zorunda. Bu oranı dikkate aldığımızda ülkemizde yaklaşık aileleri ile birlikte 25 milyon insandan bahsediyoruz. Yani ister peygamber olsun ister sıradan bir insan olsun kimseye bir ayrımcılık yapılması sözkonusu olamaz. Çünkü yaradılanı severiz yaradandan ötürü.15 yılda engelliler için pek çok hizmet yaptık. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın prensibini asla unutmadık. Yerel yönetimlerimiz adeta bir zihniyet devrimi yaşadı. Yasal düzenlemelerle buna sürdürdük. Kanunlarımızdaki bazı ifadeleri dışarı attık. 2005'te ilk kez engelliler kanununu biz çıkardık. Tüm kurumlarda tüm engellilerimizin engel görmeden ulaşması için çalışıyoruz.

Başbakan Binali Yıldırım: Engelli vatandaşlarımıza hizmette yönetim zafiyetini ortadan kaldırdık. Türkiye'de ilk defa Engelliler Kanunu'nu biz çıkardık. pic.twitter.com/VbNlq9LjjY — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 3 Aralık 2017

-Özel eğitimde yaş sınırını kaldırdık. Özel eğitim okullarına ücretsiz gidilebilmesini temin ettik. Halen 100 bin engelli öğrencimiz okula gidiyor. Evde bakım uygulamasını başlattık 500 binin üzerinde kardeşimize bu hizmeti sunuyoruz. 366 bin engelliye iş aş sağladık.

-Korumalı iş yeri projesini başlattık. İnşallah bunların sayısını arttıracağız. Rakamlar ortada inşallah 2018'de 5 bin kardeşimizi işe başlatacağız. Engelli KPSS sınavına girenlerin hakkı 4 yıla kadar geçerli olacak. Hayatın her alanında yanınınzda olmaya devam edeceğiz.

-Engeli anne ve babalara da birkaç söz söylemek istiyorum. Yakınlarınız için kendinizden fedakarlık yapıyorsunuz. Engelli yaşamın zorluklarını en yakından sizler biliyorsunuz. Sizi her zaman destekleyen Cumhurbaşkanınız va Başbakanınız var. Bütün engelleri beraber aşacağız. Hepimizin ait olduğu bu millete karşı srumluluklarımız var. İmkanlar ne olursa olsun yapacağımız hizmetler var. Küçük bir katkıyla bir gencin dünyasını aydınlatabiliriz. Hiç kimse kusursuz değildir. Önemli olan birbirimizin eksikliklerini tamamlamaktır ve bir bütün olmaktır. Farklılıklarımızı değil ortak yönlerimizi görmeliyiz. Böyle olursa hiçbir şey bizi bölemez. En büyük engel sevgisizliktir.

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