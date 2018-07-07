Başbakan Yıldırım 2 yılda dünyanın çevresini 10 kez turladı

"Türkiye Cumhuriyeti'nin son başbakanı" olarak tarihe geçen Binali Yıldırım'ın 25 aylık görev süresi boyunca bir dakikası bile boş geçmedi. Yıldırım, Türkiye'de ayak basmadık yer bırakmazken, stratejik öneme sahip ülkeleri de ziyaret etti.

Başbakan Yıldırım, 65. Hükümet'i kurarak Başbakanlık koltuğuna oturduğu 24 Mayıs 2016'dan itibaren yoğun bir çalışma yürüttü.

Yıldırım, 2 yılda toplam 11'i Avrupa'ya, 6'sı Asya'ya, 5'i Kafkasya'ya, 3'ü KKTC'ye, 1'i ABD'ye, 1'i Ortadoğu'ya, 1'i Balkanlar'a, 1'i Körfez Bölgesi'ne olmak üzere 21 ülkeye 29 yurt dışı ziyareti gerçekleştirdi.

Çok sayıda yabancı devlet adamını da Türkiye'de ağırlayan Binali Yıldırım, İngiltere, Almanya, Bulgaristan, Pakistan, Ukrayna ve Ürdün'den yaklaşık 41 mevkidaşını misafir etti.

Yıldırım, başbakan yardımcısı, dışişleri bakanı ve uluslararası yatırımcı sıfatıyla Türkiye'yi ziyaret eden 180 yetkiliyi de kabul etti.

Yıl içinde Azerbaycan, Belarus, Bosna Hersek, Moğolistan, Afganistan, Almanya ve İspanya ziyaretlerinde bulunan Başbakan Yıldırım, mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Yıldırım, ekonomi ve siyaset dünyasının önde gelen isimleriyle de bir araya geldi.

Binali Yıldırım, 2018'de Nijer Başbakanı Brigi Rafini, Lübnan Başbakanı Saad Hariri, Makedonya Başbakanı Zoran Zaev ve KKTC Başbakanı Tufan Erhürman'ı Ankara'da ağırladı.

185 saat uçuş yaptı

Başbakan Yıldırım, 2 yılda başta ABD, İngiltere, Belarus, Almanya, Azerbaycan, Bosna Hersek, Moğolistan, Afganistan ve İspanya olmak üzere 21 ülkeye 29 ziyaret gerçekleştirdi. Bu ziyaretlerin toplamında 147 bin kilometre yol yapan Yıldırım, 185 saat uçuş gerçekleştirdi.

219 yurt içi ziyaret

Binali Yıldırım, görev süresince yurt içinde 81 ile 219 kez ziyaret gerçekleştirdi. Yıldırım bu süreçte en çok İstanbul, seçim bölgesi olan İzmir ve memleketi Erzincan'ı ziyaret etti.

Başbakanlığı döneminde Yıldırım, uçak ile 355 saat uçarak, 238 bin kilometre yol kat etti.

Dünyayı 10 kez dolaşmış gibi oldu

Binali Yıldırım, yurt içinde 238 bin kilometre, yurt dışında da 147 bin kilometre olmak üzere toplam 385 bin kilometre yol kat etti. Bu ziyaretlerle birlikte 540 saat uçakla yolculuk yaptı.

Başbakan Yıldırım, dünyanın Ekvator çevresinin uzunluğunun 40 bin kilometre olduğu dikkate alındığında, görev süresince yaptığı ziyaretlerle dünyanın çevresini 10 kez turlamış oldu.

Kaynak: AA