Başbakan Yıldırım: 1915 Çanakkale Köprüsü'nün temelini yarın atıyoruz

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmasının satır başları şöyle;

-Artın Afrin'n büyük bir kısmı kontrol altına alındı. Bunun yanın sıra Cerablus, Azez, Bab gibi bölgeleri içine alan 2 bin kilometrelik alan da terörden temizlenmiştir. Bugün o bölgelerde 140 bin mazlum Suriyeli huzur ve barış içerisinde kendi yuvalarında yaşıyor.

-Aynı şekilde Afrin'de kontrol sağlandıktan sonra, evinden barkından ayrılmak zorunda kalan bütün kardeşlerimiz tekrar evlerine dönecek.

-Afrin'de terör uşakları değil, kardeşlik hakim olacak. Fırat'ın doğusunda da batısında da hiçbir terör unsuru bırakmayacağız, buralarda da kardeşlik hakim olaak. Bu konuda dostlarımız daha dikkatli olmasını istiyoruz. Şunu bilmelerini istiyoruz terör terördür. PKK ne ie DEAŞ aynısıdır, El Kaide ne ise FETÖ aynısıdır.

-16 yıl boyunca Türkiye'nin her yanında çok büyük hizmetlere imza attık.

-Arnavutköy genç bir ilçe ama yeni İstanbul'un şekillendiği en önemli yer. Dünya'nın en büyük havalimanının yükseldiği ilçe. Dünya projesi Kanal İstanbul'un yapılacağı yer Arnavutköy. Bu nedenle Arnavutköy'ün geleceği çok parlak.

-Marmaray projesiyle iki kıtayı denizin altından birleştirdik artık Üsküdar'dan Sirkeci'ye 4 dakikada geçiliyor. Marmaray'ın açılışından bu yana kadar 250 milyon İstanbullu buradan seyahat etti.

-Fatih Sultan Mehmed gemileri karadan indirdi, onun torunu Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşları arabaları, tırları denizin altından geçirdi.

-Dünyanın en geniş köprüsü Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü de İstanbul'a biz kazandırdık.

-İstanbul-İzmir arasını da 3 saate indiriyoruz.

-Yarın Çanakkale'de Cumhurbaşkanımızla beraber dünyanın en uzun asma köprüsünün, Çanakkale 1915 Köprüsü'nün temelini de hep beraber atıyoruz, hayırlı olsun.

-Türkiye gelişiyor, Türkiye büyüyor. Bir asırdır Türkiye'ye biçilmeye çalışılan roller artık dar geliyor.

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