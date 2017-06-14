Başbakan Yıldırım 19 Haziran'da Yunanistan'a gidecek

Başbakan Binali Yıldırım, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın daveti üzerine Yunanistan'a çalışma ziyareti gerçekleştirecek.
Başbakanlık Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, Yıldırım, Çipras'ın davetine icabetle 19 Haziran Pazartesi günü Yunanistan'a çalışma ziyaretinde bulunacak.
Ziyaret çerçevesinde yapılacak görüşmelerde ikili, bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alınması öngörülüyor.
Öte yandan Başbakan Yıldırım, ziyareti çerçevesinde Yunanistan'daki soydaşlarla iftar etkinliğinde bir araya gelecek.