Başbakan Yıldırım: 15 yılda mevcut sayıdan fazla öğretmen göreve başladı

Bitlis Zübeyde Hanım İlkokulu'nda 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Dönem Sonu Karne Dağıtım Töreni'ne katılan Başbakan Binali Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, öğrenci ve öğretmenlerle bir arada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bir yıllık emeğin, gayretin meyvesini alma vaktinin geldiğini anlatan Yıldırım, "Yavrularımızla öğrencilerimizle beraber karne sevincini yaşıyoruz. Karne dağıtım işi birkaç yıldır gelenek hale geldi. Okul başlarken bir okula gidiyoruz, Milli Eğitim Bakanımızla açılışını yapıyoruz, Cumhurbaşkanımız başka bir okula gidiyor. Karne döneminde de bugün nasip Bitlis'teymiş." diye konuştu.

"Biz 24 Haziran'da alacağız karneyi"

"Karnelerinizi en iyi şekilde başarılarla dolu notlarla alacaksınız ama biz daha karnemizi alamadık. Biz 24 Haziran'da alacağız karneyi. Biz de onun için çok çalışıyoruz. Karnemizin iyi gelmesi için her tarafta vatandaşlarımızla buluşuyoruz." diyen Başbakan Binali Yıldırım, şunları söyledi:

"Bugün Bitlis ve Muş'tayız. Her gün bir yerdeyiz. Bizim de karnemiz var. Bizim karnemizi kim verecek. Büyükler verecek, anneler, babalar, abiler verecek. Ablalar verecek. Biz de inşallah yavrularımızın karnelerinden aşağı kalmamamız lazım. Öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum. Her zaman söylüyoruz. Öğretmenler, geleceğimiz, gençlerimiz sizlere emanet. Bütün öğretmenlerimizin ne kadar ağır bir sorumluluk altında olduklarını bizatihi ben biliyorum, yaşıyorum. Büyük bir emek veriliyor. Büyük bir fedakarlık yaparak bu pırıl pırıl yavrularımızı geleceğe hazırlıyorsunuz. Vaktiyle bizler de sizin gibiydik. Bu okullarda okuduk, bizim için emek veren, yetiştiren öğretmenlerimiz oldu. Eğer onlar bizi küçük yaşlarda en iyi şekilde eğitmeselerdi, yön vermeselerdi, önümüzü açmasalardı, bugün ülkemize böyle önemli görevler yapmak belki de mümkün olmazdı. Onun için öğretmenlerimizin emeği çok büyük."

"15 yılda 600 bine yakın öğretmen görev başı yaptı"

Başbakan Yıldırım, 15 yıl boyunca öğretmenlerin her alanda gelişmesi için çok önemli kararlar alıp yatırımlar yaptıklarını anlattı. Okul sayılarını artırıp sınıflarda öğrenci mevcudunu 24'e indirdiklerini dile getiren Yıldırım, "Daha önce 35-40 düzeyindeydi. Yine 15 yılda mevcut öğretmenlerimizin sayısından daha fazla 600 bine yakın yeni öğretmen görev başı yaptı ve eğitim sistemimiz her bakımdan gelişti. Şimdi okullarımız akıllı tahtalarla donatılıyor." dedi.

Öğrencilere seslenen Yıldırım, "Bir daha ki seneye inşallah burada sınıflarda akıllı tahtalar var, biraz daha büyüdüğünüzde tablet, bilgisayar da elinizde olacak. Artık internetten derslerinizi takip edebileceksiniz." diye konuştu.

Eğitim için geleceğe yatırım için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadıklarını dile getiren Yıldırım, şöyle konuştu:

"Eğitim bütçemizi 11 milyardan 134 milyara çıkardık. Eğitimin bütçe içindeki payını iki katına çıkardık. İstiyoruz ki her yavrumuz, her gencimiz, en iyi şekilde yetişsin, geleceğe hazırlansın. Ülkemizin, birliğimizin, beraberliğimizin, kardeşliğimizin teminatı siz, bugünümüz, yarınımız, siz gençlerimizsiniz. Bunun çalışıyoruz, bunun için gayret ediyoruz."

Öğrencilere kopya çekmemelerini öğütleyen Başbakan Yıldırım, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bir öğretim yılını da başarıyla tamamlamanın mutluluğu hepinizin yüzünden okunuyor. Tatil başlıyor. Tatilde zamanı iyi değerlendirin, hem eğlenin, hem gezin ama kitap da okuyun. Yanınızda mutlaka bir kitap olsun. Kitap okuyun, okudukça daha çok şey öğreneceksiniz. Kendinizi daha çok geliştireceksiniz. Karnem çok iyi gelmedi diyenler de kafasını takmasın. Olan olmuş bitmiş, oraya takılıp kalmayın. Bu işin senesi de var, öbür senesi de var. Yazı da var, kışı da var. Bugün olmazsa yarın olur deyip işimize bakalım. Tatili en güzel şekilde geçirelim."

Kaynak: AA