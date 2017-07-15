Başbakan Yıldırım, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde

15 Temmuz darbe girişiminin birinci yılında düzenlenen Milli Birlik Yürüyüşü'ne Başbakan Binali Yıldırım Çengelköy'den katıldı.

Çengelköy'den yola çıkan Başbakan Yıldırım, saat 20:46'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne geldi.

Toplanma noktalarından biri olan Çengelköy Meydanı'nda platform oluşturuldu. Kurulan ses sisteminden "Türkiyem", "Vatanına göz dikeni ez oğlum" gibi şarkılar çalınıyor.

Sokaklar ve dükkanlara Türk bayrakları asılırken, meydana çıkan sokak ve caddeler trafiğe kapatılarak, sürücüler alternatif güzergahlara yönlendiriliyor.

Vatandaşlar arama noktalarından geçerek, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne yürüyor. Vatandaşlar yürüyüş sırasında Çengelköy Polis Merkezi'nde bulunan emniyet güçlerine sevgi gösterisinde bulunuyor.

Başbakan Binali Yıldırım, Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'nden yürüyerek beraberinde AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı, Mustafa Ataş, Ravza Kavakcı Kan, AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ile Çengelköy Meydanı'na geldi.

Başbakan Yıldırım'ı burada Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu karşıladı.

Vatandaşlar, Başbakan Yıldırım'a yürüdüğü sırada sevgi gösterisinde bulunurken, bazıları fotoğraf çektirmek için yanına geldi.

Yıldırım, burada vatandaşlara hitaben "Aziz İstanbullular, şimdi hep beraber şehitler abidesine doğru yürüyoruz. Gelecek için, istikrar için, istikbal için, bir daha terör örgütlerinin ve darbecilerin bu ülkede herhangi bir kalkışmaya cesaret edememeleri için, birlik için, beraberlik için, tek millet için, tek bayrak için, tek vatan için, tek devlet için hep beraber yürüyoruz arkadaşlar." dedi.

Başbakan Yıldırım, daha sonra "Milli Birlik Yürüyüşü"ne katılarak, anma töreninin yapılacağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne doğru yürüyüşe devam etti.

Yıldırım, yürüyüşü sırasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Vatandaşlarımız, 'Bu alçaklar hukuk içerisinde hak ettikleri cezayı mutlaka alsınlar.' diyor. Biz de şehit yakınlarımıza, gazilerimize 'Müsterih olun, ne yaparsa yapsınlar, hangi tiyatroyu oynamaya kalkarsa kalksınlar hukuk içerisinde hak ettikleri en ağır cezayı alacaklar.' diyoruz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Biz bu ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde 80 milyon vatandaşımızla bir, beraber olarak yaşamaya azmettik. Bin yıldır bu topraklarda bu kararı verdik, bundan sonra da bu bayrağı hiç kimse indiremeyecek, bu ezanları hiç kimse dindiremeyecek. İşte bunun teminatı Çengelköy'dür, Beylerbeyi'dir, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'dür."