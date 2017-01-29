  • 29 OCAK 2017, PAZAR

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Çok Bulutlu
Çok Bulutlu
  • DOLAR 3.87
    EURO 4.14
  • BIST 83827.39
    ALTIN 148.117
Buradasınız : » » Başbakan Yıldırım, 15 Temmuz gazisini ziyaret etti

Başbakan Yıldırım, 15 Temmuz gazisini ziyaret etti

Başbakan Yıldırım, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde yaralanan Mehmet Yaman'ı, tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Başbakan Yıldırım, 15 Temmuz gazisini ziyaret etti
Başbakan Binali Yıldırım, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde gazi olan Mehmet Yaman'ı, tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.
 
Yıldırım, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde darbeci askerleri durdurmaya çalışırken başına isabet eden mermiyle yaralanan 43 yaşındaki Mehmet Yaman'ın tedavi gördüğü Şişli'deki özel hastaneye geldi.
 
Gazinin sağlık durumu hakkında baba Mustafa Yaman ve doktorlardan bilgi alan Yıldırım, Yaman'a "geçmiş olsun" dileklerini iletti.
 
Gaziye, Cumhurbaşkanı Erdoğan sürprizi
 
Gazi Mehmet Yaman'a bir sürpriz yapan Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı görüntülü olarak aradı.
 
 
Görüşme esnasında Kısıklı'daki konutunda bulunan Erdoğan, gazi Yaman'a, birazdan kendisinin Ümraniye'deki ailesini ziyaret edeceği bilgisini verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mehmet Bey'in de selamlarını ileteceğim. Seni gözlerinden öptüm. Hastanede de daha sonra ziyaret edeceğim, inşallah." dedi. AA
 
Etiketler: Başbakan Binali Yıldırım, 15 Temmuz darbe girişimi, gazi, hastahane ziyareti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

GÜNDEM HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER