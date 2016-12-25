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Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak Hatay'da

Kaynak, Cilvegözü Sınır Kapısı'nda, Halep'in doğusundan tahliye edilen sivillere yönelik çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

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Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak Hatayda
Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Cilvegözü Sınır Kapısı'nda, Halep'in doğusundan tahliye edilen sivillere yönelik çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.
 
Kaynak, Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve rejim yanlısı yabancı terörist grupların kuşatmasındaki Halep'in doğusundan tahliye edilen sivillere yönelik yardım çalışmalar hakkında bilgi almak ve yaralıları ziyaret etmek için Hatay'a geldi.
 
Reyhanlı ilçesinde Cilvegözü Sınır Kapısı Müki İdare Amirliğini ziyaret eden Kaynak, amirlik yetkilileri ile bölgede görev yapan Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve diğer kurum yetkililerinden brifing aldı.
 
Kaynak, brifingin ardından sınır kapısına konuşlandırılmış AFAD Mobil Koordinasyon Merkezi tırında incelemelerde bulundu. AA
 
Etiketler: Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, hatay, Halep, ziyaret, Cilvegözü sınır kapısı
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