  • 12 TEMMUZ 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Başbakan Yardımcısı Türkeş'ten Anastasiadis’e sert tepki

Başbakan Yardımcısı Türkeş'ten Anastasiadis’e sert tepki

Başbakan Yardımcısı Türkeş, "Anastasiadis, 'Kıbrıslı Türkler, Türkiye ile bağlarını kesmelidir' diyeceğine, önce kendisi Yunanistan ile bağlarını kesmelidir." ifadesini kullandı.

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Başbakan Yardımcısı Türkeşten Anastasiadise sert tepki

Başbakan Yardımcısı Türkeş, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Rum lider Nikos Anastasiadis'in Türkiye ile Kıbrıslı Türklerin ilişkisi konusunda söz söyleme hakkı olmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye ile Kıbrıslı Türkler kopmaz bir tarihi bağa sahiptir. Anastasiadis, alışkanlıklarından sıyrılarak salim kafa ile konuşmalıdır. Bununla birlikte Rum liderliği, okullarında Enosis (Ada'nın Yunanistan'a bağlanması) kutlanmasına yönelik karar bile almıştır. Anastasiadis, 'Kıbrıslı Türkler, Türkiye ile bağlarını kesmelidir' diyeceğine, önce kendisi Yunanistan ile bağlarını kesmelidir."

Etiketler: Başbakan Yardımcısı Türkeş, Kıbrıs, Başbakan Yardımcısı Türkeş'ten Anastasiadis’e sert
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