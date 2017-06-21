  • 21 HAZIRAN 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Başbakan Yardımcısı Türkeş KKTC'de

Başbakan Yardımcısı Türkeş KKTC'de

Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, "Türkiye olarak Kıbrıs Türk halkının uğradığı haksız izolasyonlardan bir an önce kurtulmasını arzu ediyoruz." dedi.

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Başbakan Yardımcısı Türkeş KKTCde

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) temaslarda bulunan Türkeş, ilk olarak Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul edildi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay ve Başbakanlık Kıbrıs İşleri Başmüşaviri Tuğrul Biltekin'in hazır bulunduğu görüşmede, herhangi bir açıklama yapılmadı.

Türkeş daha sonra Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber'i makamında ziyaret etti.

Burada konuşan Türkeş, Türk Eğitim Derneğinin (TED) yarın yapılacak mezuniyet törenine katılmak amacıyla KKTC’de bulunduğunu belirterek TED’in KKTC’de bu yıl ilk mezunlarını vereceğini söyledi.

Kendisinin de 45 yıl önce TED’den mezun olduğunu anımsatan Türkeş, KKTC’de bulunduğu sürede bazı temaslarda bulunacağını kaydetti.

"Kıbrıs Türk halkının uğradığı haksız izolasyonlardan bir an önce kurtulmasını arzu ediyoruz"

Türkeş, Türkiye olarak Kıbrıs Türk halkının uğradığı haksız izolasyonlardan bir an önce kurtulmasını arzu ettiklerini vurgulayarak Birleşmiş Milletlerin Kıbrıs'taki çözüm yönünde gayretini de olumlu bulduklarını ifade etti.

Meclis Başkanı Siber de Kıbrıs müzakerelerinin yeni bir boyuta geçtiğini belirterek son olduğu söylenen İsviçre'de yapılacak Kıbrıs Konferansı'nın ne getireceğinin hep birlikte görüleceğini belirtti.

Müzakerelerin olumsuz sonuçlanması halinde sonuçların objektif olarak değerlendirilmesi gerektiğine dikkati çeken Siber, "50 yıldır tartışılan bir çözüm modelinin artık yeteri kadar tartışıldığına inanıyoruz. Çözüme ulaşılmaması durumunda da nedeninin somut olarak ortaya konması ve belki farklı bir çözüm modeline zemin yaratılması uygun olacak diye düşünmekteyim." dedi.

Başbakan Yardımcısı Türkeş, görüşmenin ardından Başbakan Hüseyin Özgürgün ile bir araya geldi.

Etiketler: Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, KKTC
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