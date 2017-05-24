Başbakan Yardımcısı Türkeş ile Kültür ve Turizm Bakanı Avcı, Özbekistan'da

Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş ile Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı yarın düzenlenecek Türkiye-Özbekistan Karma Ekonomik Komisyonu 4. Toplantısı'na katılmak için Taşkent'e gitti.

Başbakan Yardımcısı Türkeş ile Kültür ve Turizm Bakanı Avcı, Taşkent Havaalanında Özbekistan Dış Ticaret Bakanı Elyar Ganiyev ve Taşkent Büyükelçisi Ahmet Başar Şen tarafından karşılandı.

Bakan Avcı, ülkedeki temasları kapsamında Özbekistan Turizmi Geliştirme Devlet Komitesi Başkanı Anvar Şarapov ile bir araya geldi.

Görüşme sırasında yaptığı konuşmada Şaparov, Avcı'yla daha önce yaptıkları görüşmelerin akabinde Türkiye'den turizm alanında faaliyet yapan işletmelerle işbirliğine başladıklarını belirtti. Şarapov, Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptıkları görüşmede de turizm alanındaki işbirliğinin geliştirilmesine ayrı bir önem verildiğini hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşların Özbekistan'ı ziyaret etme konusundaki konuşmasının ardından çok sayıda Türk vatandaşının Özbekistan'ı ziyaret ettiğini ve bunun çok sevindirici olduğunu dile getiren Şarapov, son dönemde Türkiye'den Özbekistan'a gelen turist sayısındaki artışın Özbek turizm şirketlerini Türk ziyaretçiler için çeşitli programlar hazırlamaya yönelttiği aktardı.

Bakan Avcı da Şarapov'la bundan sonra daha sık görüşmeyi umduğunu söyledi

Avcı, aralarında Türkiye Seyahat Acentaları Birliği, Türkiye Otelciler Federasyonu ve çok sayıda turizm sektörünün tecrübeli kuruluşlarının temsilcilerinin de yer aldığı kalabalık bir heyetle Özbekistan'a geldiklerini ve Özbek meslektaşlarıyla görüşmelere başladığını kaydetti. Avcı, bu ziyaretin ilerideki yıllarda gerçekleştirilecek çalışmalar için bir başlangıç oluşturacağını vurguladı.