  • 01 EYLÜL 2017, CUMA

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Buradasınız : » » Başbakan Yardımcısı Şimşek'ten bayram mesajı

Başbakan Yardımcısı Şimşek'ten bayram mesajı

Başbakan Yardımcısı Şimşek, beraberinde Vali Ali Yerlikaya ve Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ile bayram namazı için Merkez Karşıyaka Camisi'ne gitti.

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Başbakan Yardımcısı Şimşekten bayram mesajı

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Kurban Bayramı'nın kardeşliği, birliği ve beraberliği pekiştirmesini, özellikle Arakan'da, Suriye'de, Irak'ta, Yemen'de zulmün bitmesini dileyerek, "Ülkemizin güçlü ve müreffeh bir şekilde nice bayramlara erişmesini temenni ediyorum." dedi.

Şimşek, beraberinde Vali Ali Yerlikaya ve Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ile bayram namazı için Merkez Karşıyaka Camisi'ne gitti.

Burada bayram namazını kılan Şimşek, cami içerisinde vatandaşlarla bayramlaştı.

Camiden çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulunan Şimşek, Türk milleti ile İslam coğrafyasının Kurban Bayramı'nı kutladı.

Kurban Bayramı'nın, kardeşliğin, birliğin ve beraberliğin pekiştiği bir bayram olması temennisinde bulunan Şimşek, "İslam aleminde özellikle Arakan'da, Suriye'de, Irak'ta, Yemen'de ve diğer yerlerde zulmün bitmesini, bir an önce barışın, huzurun, kardeşliğin ve refahın tesisine vesile olmasını" diledi.

Şimşek, "Gaziantep'teki tüm hemşehrilerimizin, Türk milletinin bayramını tebrik ediyorum. İnşallah nice güzel bayramlara diyorum. Ülkemizin güçlü ve müreffeh bir şekilde nice bayramlara erişmesini temenni ediyorum." dedi.

Etiketler: Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Gaziantep, kurban bayramı
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