  • 08 MART 2017, ÇARŞAMBA

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Başbakan Yardımcısı Şimşek'in Isparta ziyareti

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Ispartalı iş adamları ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle bir araya geldi.

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Başbakan Yardımcısı Şimşekin Isparta ziyareti

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Ispartalı iş adamları ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle bir araya geldi.

Isparta'daki temaslarını sürdüren Şimşek, Isparta Belediyesi tarafından Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezinde açılan 1. Isparta Kitap Fuarı'nı gezdi.

Şimşek, fuarın ardından, Süleyman Demirel Kongre Merkezinde düzenlenen yemekte iş adamları ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen etkinlikte, Şimşek'in Anayasa değişikliğine ilişkin bilgi verdiği öğrenildi.

Yemeğe, Isparta Valisi Şehmus Günaydın ile Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın da katıldı.

Etiketler: Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, ısparta ziyareti, ıspartalı iş adamları
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