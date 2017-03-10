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Başbakan Yardımcısı Şimşek'in Eskişehir ziyareti

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, geçen sene Hakkari'nin Dağlıca bölgesinde şehit düşen Piyade Üsteğmen Onur İlkhan'ın ailesini ziyaret etti.

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Başbakan Yardımcısı Şimşekin Eskişehir ziyareti

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Eskişehir'deki temasları kapsamında, geçen yıl Hakkari'nin Dağlıca bölgesinde şehit düşen Piyade Üsteğmen Onur İlkhan'ın Batıkent Mahallesi'nde yaşayan ailesini ziyaret etti.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Eskişehir'de çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Şimşek, Eskişehir Valiliği'ni ziyaretinde Vali Azmi Çelik, AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, partililer ve diğer ilgililer tarafından karşılandı.

Başbakan Yardımcısı Şimşek, valilik şeref defterini imzaladıktan sonra basına kapalı görüşme gerçekleştirdi. Daha sonra Başbakan Yardımcısı Şimşek, Vali Çelik ve AK Parti Eskişehir milletvekilleri Harun Karacan ve Emine Nur Günay ile İl Başkanı Dündar Ünlü, geçen yıl nisan ayında Hakkari'nin Dağlıca bölgesinde şehit düşen Piyade Üsteğmen Onur İlkhan'ın Batıkent Mahallesi'nde yaşayan ailesini ziyaret etti.

Şimşek, buradaki ziyaretinin ardından Şirintepe Mahallesi'nde bir kıraathanede düzenlenen "Hemşehri Dernekleri Buluşması" etkinliğine katıldı.

Etkinlikler basına kapalı gerçekleşti.

Etiketler: Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, eskişehir, şehit ailesine ziyaret
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