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Başbakan Yardımcısı Şimşek, Washington temaslarını sürdürüyor

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Uluslararası Para Fonu (IMF) - Dünya Bankası Yıllık Toplantıları çerçevesinde Washington temaslarını sürdürüyor.

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Başbakan Yardımcısı Şimşek, Washington temaslarını sürdürüyor

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Uluslararası Para Fonu (IMF) - Dünya Bankası Yıllık Toplantıları çerçevesinde Washington temaslarını sürdürüyor.

Şimşek, IMF-Dünya Bankası Yıllık Toplantıları kapsamında Washington'da düzenlenen G20 oturumlarında Türkiye'yi temsil etti.

ABD'nin en büyük finans kuruluşlarından JP Morgan Chase ve Morgan Stanley'nin düzenlediği etkinliklerde yatırımcılarla buluşan Şimşek'e Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya eşlik etti.

Şimşek, gün içinde G20 aile fotoğrafı çekimine katıldıktan sonra G20 çalışma yemeğinde 20 üye ülkeden muhataplarıyla bir araya gelecek.

Yarın, Uluslararası Para ve Finans Komitesi (IMFC) Toplantısına ve G20 oturumlarına iştirak edecek Şimşek, ayrıca yatırımcılarla ikili görüşmelerde bulunacak. 

Etiketler: Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, imf, washington, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Çe
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