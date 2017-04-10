Başbakan Yardımcısı Şimşek: Vergi oranlarını artırmayacağız

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, TRT Haber'de TRT Haber ve Spor Yayınları Dairesi Başkanı Yaşar Taşkın Koç'un gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

Başbakan Yardımcısı Şimşek'in konuşmasının satır başları şu şekilde;

- Türkiye’de artık hükümet krizleri yaşanmayacak

- Uzunca bir süredir hazırladığımız kapsamlı bir reformu uygulamaya çalışıyoruz

- Türkiye ekonomisi, 17 Nisan’dan sonra belirsizlik azalacağı için hızlanacak

- Devlet yatırım ve istihdam için bütün imkanlarını seferber ediyor

- Vergi oranlarını artırmayacağız, sadece vergiyi tabana yayacağız

- Geçen sene AR-GE ve yarı zamanlı çalışmayı hayata geçirdik

- 17 Nisan sabahı ‘güçlü bir evet’ Türkiye’nin önünü açar

- Biz dünyanın en gelişmiş ekonomilerinde olan sistemi getiriyoruz

- TBMM daha bağımsız ve daha güçlü olacak

- [16 Nisan halkoylamasına doğru] Meclis çıkarılan kararnameleri yargıya taşıyabilir

