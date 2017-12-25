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Buradasınız : » » Başbakan Yardımcısı Şimşek: Ülkemize yönelik tehditleri bertaraf etmek için çalışmalıyız

Başbakan Yardımcısı Şimşek: Ülkemize yönelik tehditleri bertaraf etmek için çalışmalıyız

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Kurtuluş Savaşı ruhunun bugün de devam ettiğini belirterek, "Ülkemize yönelik tehditleri bertaraf etmek için çalışmalıyız." dedi.

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Başbakan Yardımcısı Şimşek: Ülkemize yönelik tehditleri bertaraf etmek için çalışmalıyız

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, partisinin Şehitkamil ilçe teşkilatı ziyaretinde, yeni yönetimi tebrik etti.

Gaziantep'in destansı kurtuluşunun 96'ncı yılında aziz şehitleri minnetle andıklarını dile getiren Şimşek, Kurtuluş Savaşı'ndaki şuurun bugün de devam ettiğini belirtti.

"96 yıl önceki ruh devam ediyor"

AK Parti'nin sıradan bir siyasi mücadele olmadığını, o yüzden parti içindeki kimsenin de makam mevki sevdasıyla hareket etmediğini, tek düşüncenin hizmet olduğunu anlatan Şimşek, şöyle konuştu:

"Ülkemize yönelik tehditleri bertaraf etmek için çalışmalıyız. Yakın coğrafyamıza bakın içeride ve dışarıda bir sürü tehdit oldu, bu dava şuuru olmasaydı bugün Allah korusun çok kötü sonuçlarla karşı karşıya kalabilirdik. O yüzden 96 yıl önceki ruh bugün devam ediyor. Bu güzel insanlara hizmet yolunda çabalayan, ter döken ve gerçekten de kardeşlik hukukuyla bunu yapan herkesten Allah razı olsun. Burada yapılan çalışmalar, ülkemize güzel hizmetlere vesile oluyor. Dünyanın dört bir yanında mazlumlara umut oluyor. O yüzden yaptıklarınızı küçümsemeyin."

"Türkiye insani yardımda lider"

Türkiye'nin geçen sene insani yardımda milli gelire oranla dünyada lider olduğunu hatırlatan Şimşek, "Evet, hatalarımız, eksiklerimiz var, büyük tehditler devam ediyor. Ama kardeşliğimiz devam ettikçe Allah'ın izniyle başaracağız. O yüzden kötümserliğe karamsarlığa yer yok. Yeter ki şuuru yaşatalım." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA 

Etiketler: Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek
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