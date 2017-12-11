Başbakan Yardımcısı Şimşek TRT Haber'de

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek TRT Haber ve Spor Yayınları Dairesi Başkanı Yaşar Taşkın Koç'un sorularını yanıtlıyor.

Şimşek'in konuşmasının satırbaşları şöyle;

-3. çeyrekte yatırımlyarda bu kadar büyük bir artış gelecek açısından pozitif bir sinyaldir. 3. çeyrekte dış talebin katkısı düştü, bu bir olumsuzluk olabilir. Çok güçlü bir büyüme bu. Yüzde 7 nokta 4'lük gibi bir büyüme, 4. çeyreğinde de büyüyor. Hedefimizin epey üstünde olabilir. Sanayi de ve hizmetler sektörlerde büyüme gerçekleşiyor. Türkiye sanayileşerek büyüyor. İstihdam yaratan bir büyümedir bu. Son 12 aya baktığınız zaman 1 milyon 350 binin üzerinde vatandaşımız iş bulmuşuz. Hükümet olarak biz yatırımlarla büyümüş. Büyüme kapsayıcı demektir bu. 200 binin üzerinde KOBİ'ye krediye erişim sağlandı. Kobiler de finansmana erişmiş, Katkısı güçlü. Büyüme hem yüksek hem kapsayıcı.

-Refah artışında dünyada önde gelen ülkelerden biriyiz. 3 çeyrekte Türkiye G-20 OECD'de Avrupa'da en yüksek büyüme sağlayan ülke. Bu kategorilerde birinci G-20'de ilk üçün içinde. Gelişmiş ükelerle arayı kapatıyoruz.

-Önemli olan bu sürdürülebilir kılmak. Yüzde 5,5 civarında büyümk için reform yapmak lazım. Pek çok reformlar yapıldı. Yatırım ortamını iyileştirdik. Bunun devamlılığı için daha dengeli olmak lazım. Türkiye'nin büşüme potansiyeli arttırılmalı. Enflasyonun tek haneli olmas önemlidir. Refah artışını kalıcı kılmak için daha çok reform yapılmalıdır.

Dış yatırımlarla ilgili beklentiler

-Yatırımlar bizim iş aleminin yatırımlarında çok güçlü artış var. küresel doğrudan atırımlarda azalma var. FETÖ darbesi Türkiy'nin dış algısını olumsuz etkiledi. Bu geçici etkiler söz konusu tabii. Brüksel'deki ekonomik zirvede AB ile ekonomide daha güçlü bir işbirliği konusunda çalıştık. AB'nin odalar başkanı iş adamları temsilcileri katıldı onlarla eksikleri konuştuk. Türkiye'nin geleceine inanç güçlü. İş açısından cazip bir ülke. Nufüs genç, hükumet reform yapıyor. 1995'te G-7'de gelişmekte olan ülkeler gelişmiş ülkelerin yarısı kadar milli gelire sahipti. 2040'da gelişmekte olan 7 ülke gelişmiş ülkelerin 2 katına çıkacak.

-Bu sene çok güçlü istihdam artışı var. Daha çok insanın geliri var. Bu iç talep güçlü seyredecek demek oluyor. Avrupa'da bir Rusya'da toparlanma var. Bu nedenle dış talep de güçlü olacak. En önemlisi kapasite kullanım oranı yüzde 80'e dayandı. Yatırımlardaki ivme devam edecek. Hem iç hem dış talep güçlü kalacak ve büyüme devam edecek. Büyüme çok yüksek gelirse biz yine de gelecek sene için reformlara devam edeceğiz.

Enflasyon inecek mi?

-Türkiye 70'li yıllardan itibaren çok yüksek kronik sorun yaşadı. AK partiden önce 10 yılda ortalama yüzde 71. Geçen seneden bu yana TL'nin hızlı değer kaybı, petrol fiyatları artması gıda fiyatlarını etkisi ile yüzde 13' lere dayandı Bu yüksek ve kabul edilebilir değil. Biz bunu tekrar tek haneye düşüreceğiz. Çünkü enflasyon düşükse büyüme devam eder. Hani darbe, avrupa ile gerilim bunlar değer kaybına neden oldu. Türkiye'ye pek çok hammadde dışarıdan geliyor. Hem ihracatta ithal girdi oranı yüksek. Bunlar dolar cinsinden fiyatlandırılıyor. ABD'de devam eden davanın, hain darbenin, gerilimlerin etkileri bunlar. İkinci faktör petrol fiyatları. Dolar cinsinden fiyatlar ikiye katlandı. Petrol birçok ürünün hammaddesi çünkü. Gıda fiyatları için de pek çok tedbir aldık. Bu çabalar ve Merkez Bankası'nan rasyonel plitikaları bizim yapısal reformalarımız enflasyon beklentilerini kontrol altına alacak ve aşağı çekilmesini sağlayacak. Enflasyonu tek haneye düşürürsek büyüme daha da artacak.

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