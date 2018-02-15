Başbakan Yardımcısı Şimşek: Kuraklık ve kur şoku yaşanmazsa enflasyon tek haneye inecek

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, katıldığı özel bir televizyon kanalında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Kasım 2017'ye ilişkin işsizlik verilerini değerlendiren Şimşek, Türkiye'nin istihdamda büyük bir başarı hikayesi yazdığını söyledi.

Geçen sene 1 milyon 448 bin vatandaşa iş bulunduğunu belirten Şimşek, aynı dönemde 510 milyon nüfuslu 28 AB ülkesinin, 1 milyon 950 bin kişiye iş bulduğuna dikkati çekti. Şimşek, "Bu muazzam bir başarı." ifadesini kullandı.

Dünyada istihdam artışında Türkiye'nin ilk 3'lerde olduğuna işaret eden Şimşek, çok ciddi bir performans sergilendiğini dile getirdi.

Şimşek, işsizlik oranlarının hala yüzde 10'un üzerinde olduğunu söyleyerek, şöyle devam etti:

"Aslında mevsimsel etkilerden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 10,1'e indi. Bu büyük bir başarı çünkü Türkiye'de iş gücüne katılım oranı hızla artıyor. Türkiye'de nüfus çok genç. Türkiye, buna rağmen istihdamını artırıyor, işsizlik oranlarını aşağıya çekiyor. Bu sene büyümenin program hedefleri doğrultusunda gideceğini varsayarsak, biz işsizlikte de tek haneye ineceğiz. Bu önemli bir başarı. Şimdi diyeceksiniz ki 'Birçok ülkede işsizlik tek hanede' ama birçok ülkede nüfus dinamikleri Türkiye'deki gibi değil yani iş gücüne katılım oranı bu hızla artmıyor. Çalışma çağındaki nüfusumuz ve iş gücüne katılım oranı artıyor. Dolayısıyla Türkiye istihdamda başarılı."

Küresel kriz sonrası 10 yıllık döneme bakıldığında Avrupa Birliği'nin tamamının 5,2 milyon kişiye istihdam sağladığını ifade eden Şimşek, Türkiye'nin ise söz konusu dönemde 8,4 milyonun üzerinde vatandaşa iş imkanı oluşturduğunu dile getirdi.

Bunun büyümeyi desteklediğini vurgulayan Şimşek, istihdam artışının bağımlı nüfusu azalttığını, gelirin arttığını, bunun iç talep, tasarruf olarak ülkeye geri döndüğünü anlattı.

"Bütçe Türkiye'nin elini güçlendiriyor"

Ocak ayı bütçe verilerine de değinen Şimşek, geçen yıl ekonomiyi desteklemek amacıyla birçok tedbir aldıklarını, reel sektörü desteklemek için vergi indirimlerine gittiklerini, Kredi Garanti Fonunun ( KGF) çok büyük ölçekte devreye girdiğini hatırlattı.

Bunlara rağmen Türkiye'nin hedeflerini tutturmakla kalmadığını, hedeflerinden daha iyi bir performans gösterdiğini ifade eden Şimşek, şunları kaydetti:

"Geçen sene genel devlet açığımızı, daha milli gelir açıklanmadı ama yılın tamamı için yaklaşık yüzde 1,8-1,9 civarında bekliyoruz. Piyasalar genelde yüzde 2,5-3 arasında bekliyordu, çok daha iyi bir performans gösterdik. Geçen sene gelişmekte olan ülkelerin bütçe açığının milli gelire oranı, genel devlet anlamında yüzde 4,4 civarındaydı yani bizimki gelişmekte olan ülke ortalamalarının yarısından bile daha az. Dolayısıyla bütçe bugün hakikaten Türkiye'nin çıpası. Türkiye'nin en güçlü taraflarından biri ve bu, küresel şoklara, iç ve dış şoklara karşı Türkiye'nin elini güçlendiriyor, bir manevra alanı sağlıyor. Bir aylık veriler üzerinden yorum yapılmaz ama şunun altını çizmek istiyoruz, Türkiye, 2018 yılında da inanıyorum ki hedeflerini tutturacak. Bu anlamda önümüzdeki dönemde Türkiye'nin karşı karşı kalabileceği dış dünya kaynaklı şoklara karşı da elimizi güçlendiren en önemli unsur bu."

Enflasyon tek haneye inecek

Şimşek, "Kuraklık ve kur şoku yaşanmazsa enflasyon tek haneye inecek." dedi.

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