Başbakan Yardımcısı Şimşek: Durmak yok, yola devam

AK Parti'nin merakla beklenen milletvekili aday listesi belli oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın partideki A takımından isimler seçilebilecek yerlerde liste başı.
Kabineden 21 isim listeye girdi, 5 bakan ise yeniden aday gösterilmedi. Onlar arasında Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek de var.
Şimşek Twitter hesabından şunları söyledi:
"Özenle ve dikkatle belirlenmiş listelerde yer alan partimizin 27. dönem milletvekili adaylarını tebrik ediyor, başarılar diliyorum. Sürecin zaferle taçlanmasını temenni ediyorum; hayırlı, uğurlu olsun. Durmak yok yola devam..."
Özenle ve dikkatle belirlenmiş listelerde yer alan partimizin 27. dönem milletvekili adaylarını tebrik ediyor, başarılar diliyorum.— Mehmet Simsek (@memetsimsek) 22 Mayıs 2018
Sürecin zaferle taçlanmasını temenni ediyorum; hayırlı, uğurlu olsun.
Durmak yok yola devam...
Kaynak: TRT Haber