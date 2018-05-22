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Başbakan Yardımcısı Şimşek: Durmak yok, yola devam

AK Parti'nin milletvekili aday listesinde yer almayan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Durmak yok, yola devam." dedi.

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Başbakan Yardımcısı Şimşek: Durmak yok, yola devam

AK Parti'nin merakla beklenen milletvekili aday listesi belli oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın partideki A takımından isimler seçilebilecek yerlerde liste başı.

Kabineden 21 isim listeye girdi, 5 bakan ise yeniden aday gösterilmedi. Onlar arasında Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek de var.

Şimşek Twitter hesabından şunları söyledi:

"Özenle ve dikkatle belirlenmiş listelerde yer alan partimizin 27. dönem milletvekili adaylarını tebrik ediyor, başarılar diliyorum. Sürecin zaferle taçlanmasını temenni ediyorum; hayırlı, uğurlu olsun. Durmak yok yola devam..."

 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Mehmet Şimşek, AK Parti
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