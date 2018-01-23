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Buradasınız : » » Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ: Zeytin Dalı Harekatı bölge halkı tarafından olumlu görülüyor

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ: Zeytin Dalı Harekatı bölge halkı tarafından olumlu görülüyor

Başbakan Yardımcısı Akdağ, Zeytin Dalı Harekatı'nın bölge halkı tarafından olumlu görüldüğünü söyleyerek, "Terörü bölgeden silip atmak için yapıldığını çok iyi biliyorlar." dedi.

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Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ: Zeytin Dalı Harekatı bölge halkı tarafından olumlu görülüyor

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Hatay Devlet Hastanesinde, TSK'nın gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanan 2 asker ile Suriye'nin Afrin bölgesini işgal eden terör örgütü PYD/PKK mensuplarının, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde sivilleri hedef alan roketli saldırısında yaralananları ziyaret etti.

Başbakan Yardımcısı Akdağ, Kilis ve Hatay halkının Zeytin Dalı Harekatı'nda bir bütün olarak tamamen gönül birliği ettiğini söyledi.

Harekatın, bölge halkı tarafından olumlu görüldüğünü belirten Akdağ, şöyle devam etti:

"Zeytin Dalı Harekatı, Afrin operasyonu bütün bölge halkı tarafından çok olumlu görülüyor. Bunun sınırlarımızı korumak, güvenliğimizi muhafaza etmek, terörü bölgeden silip atmak için yapıldığını halkımız çok iyi biliyor. Zamanında Fransız işgali görmüş, Kurtuluş Savaşı geçirmiş beldeler olarak ve oralardan da yüzünün akıyla çıkmış beldeler olarak bugün aynı ruhu yaşatıyorlar. Bizim enerjimiz bir kez daha arttı. Onlar bize diyorlar ki 'Allah sizi başımızdan eksik etmesin.' Ama biz karşılığında Allah bu milleti başımızdan eksik etmesin diyoruz. Böyle bir milletle yola gitmek kolay. Bunu biz 15 Temmuz'da yaşadık. Şimdi Afrin operasyonu sırasında da yaşıyoruz."

Kaynak: AA

Etiketler: Zeytin Dalı Harekatı, Recep Akdağ, Reyhanlı
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