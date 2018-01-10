Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ: Türkiye'de yakaladığımız uyuşturucu miktarını Avrupa ülkeleri yakalayamıyor

Konuşmasının başında Türkiye'nin ekonomik durumundan da kısaca bahsetmek istediğini aktaran Akdağ, Türkiye'nin yurt dışından gelen olumsuzluklara rağmen ilk çeyrek yüzde 7,5'e yakın bir büyüme oranı gösterdiğini, son çeyrekte bu rakamın yüzde 11'i geçtiğini belirtti.

"Türkiye'yi yatırım açısından önde gelen bir ülke yapmalıyız"

Akdağ, "8 milyondan daha fazla gence yeni iş bulduk, bunda sizin yatırımlarınızın da katkısı var. Buna rağmen işsizlik oranları 2 hanede, hedefimiz bunu tek haneye indirmek. Enflasyonu kontrol altında tutmak, faizlerin yükselmesine mani olmaktır. Bu anlamda hükümetimizin bana verdiği bir vazife var. Bu da yatırım ortamının iyileştirilmesi. Bir yatırımcı olarak, yeni yatırım ya da devam eden yatırımlarım için prosedürler açısından ne kadar para ve zaman harcıyorum? Türkiye bu hususta dünyada 60. sırada. 2018'i bu açıdan bir hamle yılı olarak planladık. Çok ciddi çalışıyoruz. Yatırımcıların işlerini kolaylaştıracak bir reform paketini 2018'de gerçekleştirmiş olacağız, buna 2019'da da devam edeceğiz. Türkiye'yi yatırım yapma açısından önde gelen bir ülke durumuna çıkarmaya kararlıyız." dedi.

"Sentetik uyuşturucular hedef olarak Türkiye'yi seçti"

Bağımlılık konusuna da dikkati çeken Akdağ, son yıllarda Türkiye'nin Batı'nın düçar olduğu ağır bir salgına düşmemek için son derece hazırlıklı olması gerektiğini belirtti.

Akdağ, Türkiye'nin genç bir nüfusu olduğuna vurgu yaparak sözlerini şöyle sürdürdü:

"İran, Afganistan üzerinden gelen bir uyuşturucu trafiği var. Bunlar özellikle esrar ve eroin gibi uyuşturucular. Avrupa üzerinden ise sentetik uyuşturucular geliyor. Başta Hollanda olmak üzere Belçika, Avusturya ve bazı Avrupa ülkelerinde üretilen bu sentetik uyuşturucular hedef olarak Türkiye'yi seçmiş durumda.Türkiye'de yakaladığımız uyuşturucu miktarını ki bu doğudan gelen kısmı, bütün Avrupa ülkeleri yakalayamıyor. Bu hususta kolluk kuvvetlerimizin ciddi bir başarısı var. Avrupa, Türkiye'ye 'Siz bu hususta bizden daha iyisiniz.' diyor. Bu işin baronlarının ve kartellerinin başını ezmeden bu iş olmaz. Bunun için cezaları artırdık. Türkiye'nin riskli illerinde atık sularda uyuşturucu miktarını takip edeceğiz. Bağımlılığın gençleri esir almasına mani olacağız. Batı dünyası bu yüzden çaresizlik içinde, eğer el birliği etmezsek, Türkiye de bu ülkelerin sınıfına düşebilir ve nesillerimiz kaybolabilir. Bağımlılık en ucuz bulunan madde ile başlıyor. Bu nedenle sigara ile de mücadelemizi devam ettireceğiz."

"ASKON olarak üzerimize düşeni yapacağız"

ASKON Genel Başkanı Hasan Ali Cesur da çok önemli bir konuyu, akıl ve iradeyi çalışamaz hale getiren madde bağımlılığını konuşmak üzere bir araya geldiklerini belirterek, "Hepimizin malumu madde bağımlılığı, vücudun işlevlerini olumsuz yönde etkileyen maddelerin kullanılması, bundan dolayı zarar görüldüğü halde bu maddelerin kullanımının bırakılamamasıdır. Biz ASKON camiası olarak toplumların geleceği ve refahı açısından son derece önemli bulduğumuz bu konuda üzerimize düşen ne varsa seve seve yerine getirmeye hazırız." diye konuştu.

Kaynak: AA