Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ KKTC'de

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Türkiye'nin Kıbrıs'ta her zaman barıştan yana olduğunu belirterek "Kıbrıs toprakları üzerinde iki toplumun eşit haklarına dayalı olmayan hiçbir çözümün çözüm olmadığını aslında dünyada herkes de biliyor." dedi.

Akdağ, gün içinde yaptığı resmi ziyaretlerin ardından Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği Kançılaryası'nda, KKTC Ticaret ve Sanayi Odaları heyetleri, KKTC’de faaliyet gösteren Yükseköğretim Kurulu (YÖK) onaylı üniversitelerin rektörleri ve önde gelen sivil toplum kuruluşları temsilcilerini kabul etti.

Akdağ, KKTC'deki sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle buluşmasında yaptığı konuşmada, yeni kurulan kabinede başbakan yardımcılığı görevine getirildiğini hatırlatarak "Benden takip etmemi istenen konuların başında da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'yle ilişkilerimiz geliyor." dedi.

Gerçekleştirilen görüşmelerle Kıbrıs'ın daha da gelişmesine nasıl katkı sağlanacağının yollarının araştırılacağını aktaran Akdağ, "Siz bizlere, siyaset yoluyla hizmet etmek isteyen kişilere destek olacaksanız, bizler sizlere destek olacağız." dedi.

Akdağ, Kıbrıs'taki Türk toplumunun yıllardır büyük bir haksızlığa maruz bırakıldığına dikkati çekerek "Ama bu haksızlık, bu toprağın gelişmesini, ilerlemesini, refah seviyesini artırmasını engelleyebilmiş midir? Hayır." diye konuştu.

Bu haksızlığın devam etmesine rağmen dayanışma içerisinde bu gelişmenin sürdürüleceğine işaret eden Akdağ, amacın Kıbrıs'taki Türk toplumunun hakkaniyet içerisinde, uluslararası hukuk ve eşitlik prensipleri çerçevesinde, güvenlik ve barış içerisinde yaşamına devam etmesi olduğunu vurguladı.

Akdağ, "Bunun için her türlü çözüme, Türk tarafı her zaman, gerek KKTC gerekse Türkiye Cumhuriyeti hazır olmuştur. Her zaman çözüme yaklaşılması için gerekenleri ziyadesiyle yapmıştır." dedi.

Türkiye'nin garantör ülke olarak KKTC'deki soydaşların hak ve hukuklarını en yüksek seviyede muhafaza etmeleri için gerekenleri yapmaya devam edeceğini vurgulayan Akdağ, "Kaldı ki Kıbrıs Türk toplumunun iradesi de bunu sağlamaya yetecek bir iradedir." değerlendirmesinde bulundu.

