Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ: Haksızlığa sesini yükselten Türkiye olmaya devam edeceğiz

Başbakan Yardımcısı Akdağ, son 40 yıldır süren terör mücadelesinde hükümetin çok büyük başarı gösterdiğini belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Külliye'de gerçekleştirdikleri Bakanlar Kurulu Toplantısı'nda her zaman birinci gündem maddesinin güvenlik olduğunu ifade etti.

Akdağ, "Türkiye bu hususta çok kararlı olduğunu dosta düşmana herkese göstermiş durumdadır. Sadece kendi sınırlarımız içerisinde değil, sınırlarımız dışında da ülkemizi tehdit eden hangi unsur varsa, onlarla mücadele etmeye kararlıyız. Sonuna kadar inlerine girerek, mücadele etmeye kararlıyız ve bu hususta Türkiye artık adı ne olursa olsun bütün terör guruplarını paspas gibi yere sermiş durumdadır. Bu, ülkenin gelişimi açısından, huzuru ve refahı sürekli kılmak açısından elbette çok önemli." diye konuştu.

"Dünya demokratik tavrını gösterdi"

Türkiye'nin önemli gündem maddelerinden birini "Kudüs"ün oluşturduğunu aktaran Akdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kudüs'e zamanında gür bir sesle sahip çıkmasının, bütün dünyanın bu husustaki dikkatinin Kudüs'e yoğunlaşmasını sağladığını vurguladı.

Başbakan Yardımcısı Akdağ, şunları söyledi:

"Dünyanın 5'ten büyük olduğunu, bu olaya mahsus olarak dünyanın 1'den büyük olduğunu, yine en başta Sayın Cumhurbaşkanımızın çabalarıyla meseleyi bütün dünyanın gündemine mal etmesini, gelişen olayların sonucunda gördük. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplandı ve her türlü tehdide rağmen, her türlü tabiri caizse ülkeleri endişeye sürüklemek için ABD'nin gösterdiği, Trump'ın ve BM daimi temsilcilerinin gösterdiği her türlü çabaya rağmen dünya bu hususta demokratik tavrını gösterdi ve genel kurul bu kararın yanlışlığını teyit etti. Gerçekten bu, dünya demokrasi tarihinde önemli bir hadisedir. Altın harflerle tarihe geçmiş bir hadisedir."

"Haksızlığa sesini yükselten Türkiye olmaya devam edeceğiz"

ABD'nin ilgililerinin, yetkililerinin nasıl tehditkar konuştuklarını, vücut dillerinin ne şekilde olduğuyla alakalı internette videolarının bulunduğunu ve bunu vatandaşların izlemesini isteyen Akdağ, "İnsan izlediği zaman kanı donuyor. Yani evet gücünüz, dolarınız, silahınız var. Ama dünya bu kadar sizin tehditlerinize boyun eğecek bir dünya değil. Bunun gösterilmiş olması, bütün mazlum milletler, bütün gelişmekte olan ülkeler için çok önemlidir. Biz elbette ABD veya başka bir ülkeyle aramızda kötü bir şey olsun istemiyoruz. Ama haksızlığa karşı sesini yükselten bir Türkiye Cumhuriyeti olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Akdağ, ana muhalefet partisinin ABD'de yürütülen davayla alakalı tutumunun çok garip olduğunu belirterek, milli bir meselenin milli bir duruş gerektirdiğini ve bu durumda iktidar-muhalefet ayırımının yapılamayacağını belirtti.

Kaynak: AA