Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek TRT Haber'de

Başbakan Yardımcısı Şimşek'in konuşmasından öne çıkan başlıklar:

-Türkiye artık büyüyemeyecek, bunalıma girecek diye hikayeler oluştu, ama hepsi boş çıktı. Geçen sene Türkiye çok güçlü bir performans gösterdi. Avrupa Birliği'ne üye 28 ülke var. 28 ülkede 1.9 milyon kişi iş sahibi olurken, Türkiye tek başına 1.3 milyon istihdam oluşturdu. Küresel krizden sonra Türkiye 8.5 milyon kişiye iş buldu.

-Terörle mücadele etmek zorundasınız, bunun için OHAL gerekiyor. Türkiye'ninekonomisisinin ve demokrasisinin önü açıktır, yoluna güçlü şekilde devam edecektir.

-Geçen sene dedik ki tedbirler alacağız, savunma sanayisini güçlenmek için alacağız. Biz ülke savunmasını önceliklendiriyoruz. Ekonomik büyüme için önce güvenlik ve refah lazım. Geçen sene daha uzun süreli operasyonlar yaptı Türkiye. Türkiye'nin bütçesi de sağlam bilançosu da sağlam. Türkiye'nin mali alanı vardır, milli savunmanın bütçesini de güçlendirdik, ekipmanların çoğu yerlidir. Türkiye her alanda giderek güçleniyor.

-Türkiye'nin borç ödeme kabiliyeti ve iradesi çok güçlü. Türkiye'ye ilişkin çok hızlı karar veriliyor. Ben inanıyorum ki önümüzdeki dönemde doğru politikalarla Türkiye'nin büyüme performansını yükselteceğiz, bölgemizde istikrar sorunu tabii bize de yansıyor. Türkiye, Ortadoğu'da oynanan oyunları bozacaktır.

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