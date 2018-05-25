Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek: Merkez Bankası'nın eli kolu bağlı değil

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, NTV canlı yayınında soruları yanıtladı.

Merkez Bankası'nın dövize yönelik adımlarının piyasaya etkisiyle ilgili konuşan Şimşek şunları söyledi:

"Merkez Bankası geç de olsa güçlü bir adım attı ve etkili oldu. Bazen hemen akabinde piyasaların normalleşmesi bekleniyor ama öyle olmuyor. Patikaya oturması zaman alıyor. Etkisi sınırlayan dün birkaç etken oldu. Bunlardan biri Halkbank'a ilişkin asılsız iddialar. Halkbank bunu yalanladı. Halkbank'a ilişkin bir karar yok. Bunlar uydurma. Halkbank'a 49 milyar dolar ceza verileceği uydurma bir haber. Merkez Bankamız para politikası noktasında güçlü bir tepki vermiştir. Tepki vermeye devam edecektir.

Merkez Bankası'nın bu tür spekülatif saldırılara karşı eli kolu bağlı değildir. Hükümetimizin tam desteğine sahiptir. Merkez Bankası ne gerekiyorsa yapacaktır. Bunun altını tekrar çizmek istiyorum. Sanki dünya güllük gülüstanlık bütün gelişmekte olan ülkelerde sorun yok sadece Türk Lirası'nda Türkiye'de sorun var. Öyle değil.

ABD'de uzun vadeli faiz oranları hızla artmıştır ve ilk defa yüzde 3'e dayanmıştır yüzde 3'ü aşmıştır. Bu kritik bir eşiktir. Bunun etkisi oluyor. ABD doları tüm para birimlerine karşı değer kazanıyor. Değer kaybı Türkiye'ye özgü değildir. Türkiye'yi olumsuz anlamda ayrışmasına sebep olan gelişmeler var. Seçim arifesindeyiz. Maliye politikasına ilşikin endişeler var. Mali disiplin konusundaki tereddütler yersizdir. Para politikasının tepkisiz zaman aldı. Bunlar da güven kaybında etkili oldu. Merkez Bankası güçlü bir tepkiyle aslında bağımsız olduğunu gerektiğinde gerekeni yapacağını ortaya koymuştur.

Kaynak: TRT Haber