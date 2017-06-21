  • 21 HAZIRAN 2017, ÇARŞAMBA

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Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş'tan Kadir Gecesi mesajı

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, Kadir Gecesi dolayısıyla Twitter hesabından tebrik mesajı paylaştı.

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Başbakan Yardımcısı Kurtulmuştan Kadir Gecesi mesajı

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Kadir Gecesi'nin Türk milletine, İslam alemine ve tüm insanlığa iyilikler, güzellikler getirmesi temennisinde bulundu.

Kurtulmuş, Kadir Gecesi dolayısıyla Twitter hesabından tebrik mesajı paylaştı.

Mesajında, "İstikametlerini kulluk bilinciyle belirleyenler için bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenen Kadir Gecenizi tebrik ediyorum." ifadelerini kullanan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Huzur, barış ve esenliğe ulaşmak için Kur'an-ı Hakim'in zaman ve mekanları aşan mesajlarını anlamaya her zamankinden daha çok ihtiyacımız var.

Bu mübarek gecenin milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa iyilikler, güzellikler getirmesini diliyorum."

Etiketler: başbakan yardımcısı numan kurtulmuş, kadir gecesi, twitter
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