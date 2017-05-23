Erdoğan ve Kurtulmuş'tan 'Akif Emre' mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kalp krizi neticesinde vefat eden yazar Akif Emre'nin ailesine taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefat haberinin ardından merhumun eşi Dürdane Emre'yi telefonla aradı.

Yeni Şafak gazetesi köşe yazarı Akif Emre'nin vefatından derin üzüntü duyduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhuma Allah'tan rahmet, ailesine de başsağlığı ve sabır diledi.

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, kalp krizi sonucu vefat eden Yeni Şafak gazetesi yazarı Akif Emre'nin ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.

Kurtulmuş, Twitter'daki hesabından, Yeni Şafak gazetesi yazarı Emre'nin vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı paylaştı.

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş mesajında, "Hayatı boyunca emrolunduğu gibi dosdoğru yaşadı. Davasının, fikrinin çilesini yılmadan çekti. Elif gibi dimdik durdu. Yeni Şafak yazarı Akif Emre kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Allah cennette buluştursun." ifadelerini kullandı.