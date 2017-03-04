  • 05 MART 2017, PAZAR

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 13º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.704
    EURO 3.933
  • BIST 89722.05
    ALTIN 146.931
Buradasınız : » » Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş şehit yeğeninin nişan yüzüğünü taktı

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş şehit yeğeninin nişan yüzüğünü taktı

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş ve eşi Sevgi Kurtulmuş, 15 Temmuz şehitlerinin yeğeni Bengü Gülşen ile Gökhan Başaran'ın nişan yüzüklerini taktı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş şehit yeğeninin nişan yüzüğünü taktı

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Medya Çalıştayı'na katılmak üzere geldiği Kızılcahamam'da, 15 Temmuz şehitleri Mehmet, Hakan ve Lütfi Gülşen'in yeğeni Bengü Gülşen ile İlhan ve Ayten Başaran'ın oğlu Gökhan Başaran'ın, Nisa Düğün Salonu'ndaki nişan törenine katıldı.

Mehmet ve Hakan Gülşen'in annesi olan Muzaffer Gülşen'in elini öpen Kurtulmuş, şehitlerin torunları ve kızlarıyla da sohbet etti.

Mehmet ve Hakan Gülşen'in kardeşi Nizami Gülşen ile nişan sahiplerine "Hayırlı olsun" dileğinde bulunan Kurtulmuş ve eşi Sevgi Kurtulmuş çiftin yüzüklerini taktı.

Üç şehidin cenaze törenine katıldığını hatırlatan Kurtulmuş, "Ben de günlerce o cenaze töreninin etkisinde kaldım. Bir ailenin kendi evlatlarına, çocuklarına bırakacağı en büyük şeref şehitlik rütbesidir. İnşallah o hainlerden millet olarak hesabını soracağız. Onların yaptıklarını burunlarından fitil fitil getireceğiz." dedi.

Ankara Kızılcahamam'da yaşayan ve FETÖ'nün darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önüne gelen Gülşen ailesinin 3 ferdi şehadet şerbetini içmişti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla Kızılcahamam'dan 70 kilometre yol gelerek vatan savunmasına iştirak eden aynı aileden Mehmet Gülşen (61), kardeşi Hakan Gülşen (43) ile kuzenleri ve enişteleri olan Lütfi Gülşen (63) darbecilerin F-16 uçağından attığı bomba sonucunda şehit olmuştu.

Etiketler: başbakan yardımcısı numan kurtulmuş, 15 temmuz şehitleri, nişan yüzüğü
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

GÜNDEM HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER