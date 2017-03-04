Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş şehit yeğeninin nişan yüzüğünü taktı

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Medya Çalıştayı'na katılmak üzere geldiği Kızılcahamam'da, 15 Temmuz şehitleri Mehmet, Hakan ve Lütfi Gülşen'in yeğeni Bengü Gülşen ile İlhan ve Ayten Başaran'ın oğlu Gökhan Başaran'ın, Nisa Düğün Salonu'ndaki nişan törenine katıldı.

Mehmet ve Hakan Gülşen'in annesi olan Muzaffer Gülşen'in elini öpen Kurtulmuş, şehitlerin torunları ve kızlarıyla da sohbet etti.

Mehmet ve Hakan Gülşen'in kardeşi Nizami Gülşen ile nişan sahiplerine "Hayırlı olsun" dileğinde bulunan Kurtulmuş ve eşi Sevgi Kurtulmuş çiftin yüzüklerini taktı.

Üç şehidin cenaze törenine katıldığını hatırlatan Kurtulmuş, "Ben de günlerce o cenaze töreninin etkisinde kaldım. Bir ailenin kendi evlatlarına, çocuklarına bırakacağı en büyük şeref şehitlik rütbesidir. İnşallah o hainlerden millet olarak hesabını soracağız. Onların yaptıklarını burunlarından fitil fitil getireceğiz." dedi.

Ankara Kızılcahamam'da yaşayan ve FETÖ'nün darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önüne gelen Gülşen ailesinin 3 ferdi şehadet şerbetini içmişti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla Kızılcahamam'dan 70 kilometre yol gelerek vatan savunmasına iştirak eden aynı aileden Mehmet Gülşen (61), kardeşi Hakan Gülşen (43) ile kuzenleri ve enişteleri olan Lütfi Gülşen (63) darbecilerin F-16 uçağından attığı bomba sonucunda şehit olmuştu.