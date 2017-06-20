  • 20 HAZIRAN 2017, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 21º
Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı
Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı
  • DOLAR 3.52
    EURO 3.926
  • BIST 99635.16
    ALTIN 141.091
Buradasınız : » » Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, Kongo Cumhuriyeti'nde

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, Kongo Cumhuriyeti'nde

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, bazı programlara katılmak üzere Kongo Cumhuriyeti'nin başkenti Brazavil'e gitti.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, Kongo Cumhuriyetinde

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, bazı programlara katılmak üzere Kongo Cumhuriyeti'nin başkenti Brazavil'e gitti.

Kurtulmuş'u Brazavil Maya Maya Havalimanı'nda Kongo Cumhuriyeti Başbakanı Clement Mouamba, Büyük Projeler Bakanı Jean Jacques Bouya, Türkiye'nin Brazavil Büyükelçisi Can İncesu ve diğer ilgililer karşıladı.

Havalimanındaki şeref salonunda bir araya geldiği Başbakan Mouamba'ya ilgisinden dolayı teşekkür eden Kurtulmuş, Brazavil Uluslararası Konferans Merkezi'nin açılış törenine katılmak üzere bu ülkeye geldiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve hükümetin selamları ile iyi dileklerini ileten Kurtulmuş, "Bu ziyaret, Kongo Cumhuriyeti ile gelişmekte olan ilişkilerimizi daha ileriye götürmemize vesile olur inşallah." dedi.

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, finansmanı Türk Eximbank tarafından sağlanan, Türk iş adamları tarafından yapımı tamamlanan Brazavil Uluslararası Konferans Merkezi'nin açılış törenine katılacak.

Cumhurbaşkanı Denis Sassou Nguesso ve Başbakan Mouamba tarafından ayrı ayrı kabul edilecek Kurtulmuş, bu temaslarında, Türkiye Cumhuriyeti ile Kongo Cumhuriyeti hükümetleri arasındaki bazı konularda görüşmeler gerçekleştirecek.

Etiketler: başbakan yardımcısı numan kurtulmuş, Kongo Cumhuriyeti, Brazavil
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

GÜNDEM HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER